«Ростех» продал свою долю в производителе лекарств «Синтез» АФК «Система»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 марта
USD ЦБ: 75,7 (-0,13) Инвестиции, 30 мар, 12:43
Курс евро на 31 марта
EUR ЦБ: 88,88 (-0,47) Инвестиции, 30 мар, 12:43
Рим решил выслать двух российских дипломатов после шпионского скандала Политика, 13:24 Как планировать командировки без штрафов за отмену билетов РБК и Smartway, 13:21 Миллиардер Клячин откроет в Геленджике отель «Метрополь» вместо Kempinski Бизнес, 13:17 Какие страны должны России больше всего. Инфографика Экономика, 13:17 Henkel продемонстрировала рост на российском рынке несмотря на пандемию Пресс-релиз, 13:11 Skoda Octavia получила два новых мотора в России Авто, 13:09 Следы от перестрелки внутри дома мытищинского стрелка. Видео Общество, 13:04 Как роботы в России делают чипсы Индустрия 4.0, 13:00  Стадион на матчах Евро в Петербурге разрешили заполнять на 50% Спорт, 12:59 Mail.ru Group сообщила о тестировании российского аналога Zoom для школ Технологии и медиа, 12:58 ЦБ выпустил цветные монеты к 60-летию полета Гагарина в космос Финансы, 12:55 Зарплаты, бизнес-карты и кредиты: почему растет популярность бизнес-аппов РБК и СберБизнес, 12:52 В Латвии заблокировали доступ к сайту «RT на русском» Политика, 12:46 Меньше думай — больше делай: как Big Data помогли ретейлерам в пандемию Pro, 12:44
Бизнес ,  
0 

«Ростех» продал свою долю в производителе лекарств «Синтез» АФК «Система»

Фото: ksintez.ru
Фото: ksintez.ru

АФК «Система» купила у «Нацимбио» пакет в 32,4% акций курганского производителя фармацевтических препаратов ОАО «Синтез». Сообщения об этом размещены на сайте госкорпорации «Ростех», которому принадлежит «Нацимбио», и на сайте группы компаний АФК «Система». Акции приобрела «дочка» АФК «Системы» — компания «Система телеком активы». Первой о сделке сообщила газета «Ведомости».

Таким образом, «Ростех» продал всю имевшуюся в его распоряжении долю «Синтеза» «дочке» «АФК Система»: по данным системы СПАРК, на начало 2021 года «Нацимбио» владел 32.38% акций компании.

«Синтез» производит рецептурные и безрецептурные препараты (антибиотики, пульмонологические препараты и др.), медицинские изделия из полимерных материалов, а также активные фармацевтические субстанции.

«Увеличение доли в уставном капитале ОАО «Синтез» соответствует стратегии АФК «Система» по наращиванию присутствия в фармацевтическом секторе и построению одного из лидеров отрасли на базе «Биннофарм Групп», — цитируют компании президента АФК «Система» Владимира Чирахова. АФК «Система» продолжит сотрудничать с «Нацимбио» и «Ростехом» по ряду фармацевтических проектов.

АФК «Система» и партнеры объявили о завершении создания фармхолдинга
Бизнес
Фармацевтический завод &laquo;Биннофарм&raquo;

По словам гендиректора «Нацимбио» Андрея Загорского, продажа акций «Синтеза» стала частью стратегии холдинга по выходу на рынок современных иммунобиологических препаратов российского производства полного цикла, так как «Синтез» специализируется на производстве препаратов химического синтеза и медицинских изделий.

До закрытия сделки эффективная доля АФК «Система» в курганском ОАО «Синтез», крупнейшем отечественном производителе лекарств, составляла 56,2% — акции принадлежали созданному «Системой» и консорциумом акционеров «Биннофарм групп». Оставшиеся 5% акций «Синтеза» распределены между миноритарными акционерами.

Читайте на РБК Pro
Как выросли зарплаты айтишников за год Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой — Bloomberg Ричард Флорида — РБК Pro: «Никакой смерти Кремниевой долины не будет» Рейтинг перемен: чем интересен список миллиардеров Индии — The Economist
АФК «Система» «Синтез» «Нацимбио» «Ростех»
Материалы по теме
«Дочка» «Ростеха» приобрела долю в мусорной компании Игоря Чайки
Бизнес
АФК «Система» и партнеры объявили о завершении создания фармхолдинга
Бизнес
АФК «Система» решила купить «Сибирский лес» у Короля
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter