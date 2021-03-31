«Ростех» продал свою долю в производителе лекарств «Синтез» АФК «Система»

Фото: ksintez.ru

АФК «Система» купила у «Нацимбио» пакет в 32,4% акций курганского производителя фармацевтических препаратов ОАО «Синтез». Сообщения об этом размещены на сайте госкорпорации «Ростех», которому принадлежит «Нацимбио», и на сайте группы компаний АФК «Система». Акции приобрела «дочка» АФК «Системы» — компания «Система телеком активы». Первой о сделке сообщила газета «Ведомости».

Таким образом, «Ростех» продал всю имевшуюся в его распоряжении долю «Синтеза» «дочке» «АФК Система»: по данным системы СПАРК, на начало 2021 года «Нацимбио» владел 32.38% акций компании.

«Синтез» производит рецептурные и безрецептурные препараты (антибиотики, пульмонологические препараты и др.), медицинские изделия из полимерных материалов, а также активные фармацевтические субстанции.

«Увеличение доли в уставном капитале ОАО «Синтез» соответствует стратегии АФК «Система» по наращиванию присутствия в фармацевтическом секторе и построению одного из лидеров отрасли на базе «Биннофарм Групп», — цитируют компании президента АФК «Система» Владимира Чирахова. АФК «Система» продолжит сотрудничать с «Нацимбио» и «Ростехом» по ряду фармацевтических проектов.