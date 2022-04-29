Три человека погибли во время пожара на заводе в Стамбуле

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На лакокрасочном заводе в Стамбуле произошел пожар со взрывами, три рабочих погибли, девять пострадали, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Завод находится в районе Тузла в азиатской части Стамбула. Пожар начался в 13:15 по местному времени (совпадает с мск).

Причина возгорания не установлена. Во время тушения пострадал один пожарный, сообщает Daily Sabah. Из-за взрывов оказались повреждены три здания, поэтому работа завода будет приостановлена. Пожар затронул также близлежащие предприятия и лес.

Прокуратура начала расследование инцидента, также проверку проведет инспектор Министерства труда и социального обеспечения страны.

18 апреля в другом районе Стамбула, Бейоглу, который находится в европейской части города, произошел взрыв в кабельном колодце из-за возгорания на подземных кабельных линиях. По предварительным данным, никто не пострадал, но проводилась эвакуация соседних зданий, на месте работали полиция и пожарные.