Минтранс сообщил о росте продаж ж/д билетов на юг России на начало мая

В целом продажи выросли на 40%, в Крым — более чем на 60%. Во многие южные города России на майские праздники не получится полететь из-за закрытия аэропортов — по крайней мере, до 7 мая

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В этом году по сравнению с 2021-м выросли продажи железнодорожных билетов на юг России в период майских праздников, сообщил министр транспорта Виталий Савельев.

«Рост продаж железнодорожных билетов на майские праздники в направлении Крыма составил 63% по сравнению с прошлым годом, на курорты юга России продажи увеличились на 40%», — сказал он (цитата по ТАСС).

С 30 апреля будут запущены перевозки по «единому билету» из российских регионов в Абхазию с пересадкой на вокзале Адлера и в аэропорту Сочи, сообщили в ведомстве. Туристы на автобусе смогут отправиться в Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум. По «единому» билету также можно поехать на побережье Калининградской области или на горные курорты Приэльбрусья, Домбая, Архыза и Шерегеша, добавили в Минтрансе.

Савельев отметил, что в период сезонного роста пассажиропотока будут обеспечены дополнительные меры безопасности, перевозчикам и объектам транспортной инфраструктуры поручено «внимательно работать с пассажирами, обеспечить комфорт и доступность перевозок».

Во многие города центральной и южной России сейчас можно добраться только на железнодорожном или автомобильном транспорте, так как аэропорты 11 городов, в том числе Симферополя, Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону и других закрыты по крайней мере до 7 мая, так как Росавиация признала воздушную зону вблизи российско-украинской границы небезопасной для гражданских самолетов. Аэропорты Сочи, Ставрополя, Минеральных вод и Волгограда работают в штатном режиме.

Несмотря на действующие ограничения, в Крыму ожидают, что туристический поток летом будет на уровне прошлогоднего. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. Он отмечал, что «загрузка в средствах размещения летом 2022 года не отличается от загрузки на это же время в 2021 году», однако сезон будет «с некоторыми особенностями», «достаточно серьезный, напряженный и хороший».