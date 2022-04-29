Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов
Росавиация вновь продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов России до 3:45 мск 7 мая.
Закрытыми останутся аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Российским авиакомпаниям рекомендовано пользоваться аэропортами Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Аэропорты 11 городов не принимают пассажиров с начала военной операции на Украине. Росавиация признала воздушную зону вблизи российско-украинской границы небезопасной для гражданских самолетов.
Изначально полеты не выполнялись до 2 марта, после этого ограничения несколько раз продлевались. Последний раз это было сделано 23 апреля: Росавиация сохранила запрет на полеты в эти аэропорты до 3:45 1 мая.
Компания РЖД выделила дополнительные поезда из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России, а также увеличила количество мест.
Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля.