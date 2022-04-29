Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 75,31 (-0,61) Инвестиции, 08:02
Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 72,3 (-0,58) Инвестиции, 08:02
В Карачаево-Черкесии задержали планировавшего теракт сторонника ИГ Политика, 10:02
Использовать Google Analytics опасно. Какие аргументы есть у этого тезиса Pro, 09:59
Гол Капризова в овертайме принес «Миннесоте» победу над «Калгари». Видео Спорт, 09:47
Как обучающая платформа «Учи.ру» справляется со скачками трафика РБК и Selectel, 09:47
Откликов пока нет: почему соискатели игнорируют ваше предложение о работе Pro, 09:46
ФСБ впервые опубликовала показания пилота о самоубийстве Гитлера Политика, 09:45
Суд в Твери разрешил отпустить Улюкаева по УДО Общество, 09:43
В Москве выбрали победителей хакатона по машинному обучению в медицине Город, 09:30
В Курской области на границе с Украиной обстреляли пункт пропуска Общество, 09:27
Договор аренды квартиры: как правильно снять жилье Недвижимость, 09:26
Риелторы зафиксировали спад спроса на ипотеку в Москве Недвижимость, 09:26
От нестабильного рубля есть защита: какие способы используют импортеры Pro, 09:24
Знакомьтесь, «Альфа»: почему это поколение психически самое устойчивое Совместный проект, 09:22
Токаев предложил создать «вторую республику» после изменения Конституции Политика, 09:15
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Военная операция на Украине ,  
0 

Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов

Ограничения продлеваются еще на неделю и будут действовать до 3:45 мск 7 мая. Закрытыми останутся аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты
Фото: Nicolas Economou / Zuma / Global Look Press
Фото: Nicolas Economou / Zuma / Global Look Press

Росавиация вновь продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов России до 3:45 мск 7 мая.

Закрытыми останутся аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовано пользоваться аэропортами Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Военная операция на Украине. Главное
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Аэропорты 11 городов не принимают пассажиров с начала военной операции на Украине. Росавиация признала воздушную зону вблизи российско-украинской границы небезопасной для гражданских самолетов.

Изначально полеты не выполнялись до 2 марта, после этого ограничения несколько раз продлевались. Последний раз это было сделано 23 апреля: Росавиация сохранила запрет на полеты в эти аэропорты до 3:45 1 мая.

Компания РЖД выделила дополнительные поезда из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России, а также увеличила количество мест.

Читайте на РБК Pro
Pro
Как изменится оценка «Тинькофф» инвесторами при продаже доли Тинькова
Статьи
Pro
О чем пишут российские блогеры и как бизнесу это использовать
Инструкции
Pro
На что способны российские разработчики ИИ без западных технологий
Прогнозы
Pro
Фото: Brett Sayles / Pexels Безопасность ИТ-инфраструктуры предприятий под угрозой: три решения
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Чем привлечь звездные кадры — 3 параметра, кроме зарплаты
Инструкции
Pro
Эти семь привычек руководителю надо взять под контроль
Инструкции
Pro
Фото: Rick Bowmer / AP 4 важных урока кризисных лет для управленца: пора их выучить
Статьи
Pro
Фото: Astemir Almov / Unsplash Замерли перед прыжком: когда освободятся лучшие офисы Москвы
Статьи

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Елена Чернышова, Артём Кореняко Артём Кореняко
Росавиация Военная операция на Украине полеты
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Росавиация исключила влияние возможных GPS-сбоев на безопасность полетов
Общество
Росавиация из-за возможной кибератаки перешла на бумажный документооборот
Бизнес
Росавиация определила алгоритм выдачи допуска к международным рейсам
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter