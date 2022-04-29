Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов

Ограничения продлеваются еще на неделю и будут действовать до 3:45 мск 7 мая. Закрытыми останутся аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты

Фото: Nicolas Economou / Zuma / Global Look Press

Росавиация вновь продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов России до 3:45 мск 7 мая.

Закрытыми останутся аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовано пользоваться аэропортами Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Аэропорты 11 городов не принимают пассажиров с начала военной операции на Украине. Росавиация признала воздушную зону вблизи российско-украинской границы небезопасной для гражданских самолетов.

Изначально полеты не выполнялись до 2 марта, после этого ограничения несколько раз продлевались. Последний раз это было сделано 23 апреля: Росавиация сохранила запрет на полеты в эти аэропорты до 3:45 1 мая.

Компания РЖД выделила дополнительные поезда из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России, а также увеличила количество мест.

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