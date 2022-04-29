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Война санкций ,  
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РФС подготовил три сценария развития российского футбола

Руководство РФС прорабатывает различные варианты развития футбола в стране: «европейский», «азиатский» и «внутренний». Выбор будет зависеть от того, снимут ли санкции ФИФА и УЕФА
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Российский футбольный союз рассматривает несколько «ключевых сценариев развития российского футбола, которые могут быть реализованы в зависимости от развития дальнейших событий», следует из документов, которые были подготовлены и представлены на заседании попечительского совета союза, который состоялся в среду, 27 апреля (подлинность материалов и повестки РБК подтвердил источник, близкий к составу совета).

Официально РФС по итогам заседания сообщал лишь о том, что члены совета «единогласно поддержали позицию по продолжению работы в части обжалования решений Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в международном правовом поле, обсудили комплекс мер поддержки субъектов спорта, а также согласились с предложениями РФС по созданию дополнительных источников финансирования спорта».

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Фото:Dylan Martinez / Reuters

В конце февраля российские клубы, а также сборная были отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Как итог, «Спартак» сняли с участия в Лиге Европы на стадии 1/8 финала, а сборную России не допустили к стыковым матчам за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. РФС обжалует эти решения в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS). В РФС считают, что решения по существу будут приняты CAS до конца мая 2022-го.

В материалах заседания расписаны три сценария развития российского футбола «на внутренней и международной арене».

«Европейский сценарий»

Ожидание снятия санкций со стороны ФИФА и УЕФА, РФС полностью следует решениям международных футбольных организаций.

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Действия сборных команд: проведение регулярных товарищеских матчей до снятия санкций; возможна подача заявок на участие в международных турнирах других конфедераций (например, Кубок Америки-2024, который пройдет в Эквадоре).

Действия профессиональных клубов: реформа внутреннего чемпионата на период приостановки участия российских клубов в еврокубках (заполнение свободных игровых дней, повышение интенсивности матчей).

Преимущества: сохранение привычной деятельности сборных и клубов и скорая «разморозка» финансирования проектов развития ФИФА и УЕФА.

Недостатки: неопределенность по длительности приостановки участия российских клубов и сборных в международных соревнованиях, а также
наличие периода «вне международных игр» для российской сборной и клубов.

«Азиатский сценарий»

Этот сценарий, согласно описанию, предусматривает выход из состава УЕФА с дальнейшим переходом в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

Действия сборных команд: переход всей структуры сборных в соревнования, проводимые под эгидой AFC; «повышение шансов» сборных команд квалифицироваться на чемпионаты мира, включая молодежные и Олимпийские игры.

Действия профессиональных клубов: переход клубов в турниры AFC (Азиатская лига чемпионов, Кубок AFC).

Преимущества: возможность организации соревновательной практики для всех сборных (молодежных, женских и т.д.) и клубов, а также участия сборной России в чемпионатах мира, Кубке Азии, Олимпийских играх и молодежных турнирах.

Недостатки: низкий уровень соревновательной практики в турнирах сборных и клубных соревнованиях и соответствие возможности вернуться в УЕФА в кратко- и среднесрочной перспективе.

«Внутренний сценарий»

РФС фокусируется на развитии внутреннего чемпионата и взаимодействии с «дружественными» странами.

Действия сборных команд: проведение товарищеских турниров с «дружественными» странами.

Действия профессиональных клубов: реформа внутреннего чемпионата с возможным привлечением клубов из «дружественных» стран.

Преимущества: прозрачная стратегия развития футбола в стране без влияния международных футбольных организаций; кроме того, футбол — один из драйверов социального развития.

Недостатки: долгосрочное отстранение России от международных соревнований на уровне сборных и клубов и отсутствие качественной соревновательной практики для сборной и клубов.

Как сообщили РБК в пресс-службе РФС, союз ожидает решение CAS по отстранению российских команд и клубов от международных соревнований: «Мы прорабатываем все возможные сценарии, которые сейчас носят исключительно прогнозный характер, включая развитие внутренних соревнований. В настоящий момент мы остаемся членом УЕФА и ФИФА и не собираемся менять конфедерацию».

Руководитель спортивной практики юридического агентства Clever Consult Анна Анцелиович ранее заявляла «РБК Спорт», что решение CAS, подтверждающее отказ ФИФА допустить сборную России до отборочных матчей к чемпионату мира, продиктовано балансом интересов между командами России, Швеции, Польши и Чехии. По ее словам, российская сторона не предоставила доказательств, что в Европе какая-либо страна готова принять стыковые матчи с участием России и главное — обеспечить безопасность игроков.

Также ФИФА и УЕФА приостановили выплаты в РФС на детско-юношеские программы. Председатель комиссии по спортивному праву ассоциации юристов России Сергей Алексеев говорил «РБК Спорт», что РФС может добиться компенсации прибыли от спонсорских контрактов, которую не смог получить из-за дисквалификации сборной России как через CAS, так и через суды общей государственной юрисдикции в Швейцарии.

Что еще ждет российский футбол

  • РФС рассчитывает масштабировать «ключевой проект» по увеличению массовости футбола — «Футбол в школе». Согласно приведенным данным, в 2025 году: 400 тыс. школьников будут играть в футбол на физкультуре (на начало учебного года в 2022-м таких должно быть 250 тыс.); 75 тыс. будут заниматься им в специальных секциях (30 тыс.); в школьной футбольной лиге должны принимать участие 80 российских субъектов против текущих 25.
  • Более 2 млн человек играют в футбол в «несистемных и хаотичных лигах», еще 375 тыс. «в более организованных, но
    не подконтрольных РФС турнирах», приводит данные союз и делает заключение, что «обоим сегментам требуется организационная поддержка и консолидация» под его контролем. Чтобы систематизировать такие соревнования и создать условия для развития массового футбола в регионах, РФС предлагает, в частности, разработать единый бренд таких соревнований, системы франшиз по их организации и назначения судей и др.
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Теги
Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева, Грант Гетадарян
Футбол Российский футбольный союз санкции сборная России УЕФА ФИФА
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