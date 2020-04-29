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В Совфеде предложили штрафовать не вставших на консульский учет россиян

Ситуация с коронавирусом показала, что большое число россиян пребывают в зарубежных странах без постановки на консульский учет и посольства о них не знают. Сенатор Владимир Джабаров предложил штрафовать их за такое поведение
Владимир Джабаров
Владимир Джабаров (Фото: Илья Питалев / ТАСС)

Россиян, которые во время долгосрочного пребывания в другой стране не становятся на консульский учет, необходимо наказывать штрафами, заявил РБК первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Как раз случилась ситуация с пандемией, многие обратились в консульство и посольство, и конечно, получилось огромное количество народу. Поэтому если человек прибывает в страну и прибывает там больше месяца, то должен вставать на консульский учет. Рано или поздно он придет сам, поменять паспорт, либо штраф получить какой. И вот в этих случаях, если он не встал на учет, то ему надо назначить штраф, чтобы он в следующий раз подумал. Это с точки зрения дисциплины», — заявил сенатор.

Ранее в интервью «РИА Новости» Джабаров заявил, что количество российских граждан, находящихся за рубежом, оказалось значительно большим, чем стояло на учете в российских посольствах. По его словам, именно это показала ситуация с коронавирусом.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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«Я говорил о тех россиянах, которые находятся в отпуске больше 30 дней. И кто-то остается на ПМЖ, и жить дальше. Вот таким надо вставать на консульский учет, им же не надо платить никаких расходов, например. Но посольство будет знать, что в стране есть граждане России, которые в случае проблемы или форс-мажора обратится. Вот исключительно с этими целями», — пояснил Джабаров свою позицию РБК.

Оперативный штаб 3 апреля сообщил, что в целях максимальной защиты здоровья граждан России и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусом в стране с 00:00 4 апреля временно приостанавливаются международные авиарейсы по вывозу российских граждан из других стран.

В ночь на 4 апреля Россия прекратила авиасообщение с другими странами для эвакуации россиян и возвращения иностранцев на родину. По данным МИДа на то время, в Россию из-за границы не смогли вернуться около 25 тыс. россиян. Более 2 тыс. из них находятся в США, рассказал посол Анатолий Антонов. Правительство пообещало тогда помочь тем, кто предоставит о себе сведения. На эти цели выделили 500 млн руб., как говорил премьер Михаил Мишустин, в первую очередь деньги пойдут на оплату их проживания.

Застрявшие в Индии россияне обратились за помощью к главам регионов и МИД
Общество
Фото: Tracey Nearmy / Getty Images

Однако с тех пор из многих стран поступали сообщения о застрявших в них россиянах, которые из-за прерванного авиасообщения не могли попасть на родину.

15 апреля глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что за границей остаются примерно 35–36 тыс. россиян, которые ожидают возвращения домой. «В листе ожидания остаются, по нашим оценкам, около 35–36 тыс. человек (плюс-минус тысяча-полторы), которые хотят выехать», — заявил тогда Лавров. Министр уточнил, что приоритет отдается туристам, которые оказались за рубежом после 1 января 2020 года. Случаи тех, кто выехал из России раньше, рассматриваются индивидуально, «учитывая гуманитарный аспект», пояснил Лавров.

Авторы: Артем Афонский, Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, вывоз, россияне, недвижимость за рубежом
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