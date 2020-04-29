В Совфеде предложили штрафовать не вставших на консульский учет россиян

Ситуация с коронавирусом показала, что большое число россиян пребывают в зарубежных странах без постановки на консульский учет и посольства о них не знают. Сенатор Владимир Джабаров предложил штрафовать их за такое поведение

Владимир Джабаров (Фото: Илья Питалев / ТАСС)

Россиян, которые во время долгосрочного пребывания в другой стране не становятся на консульский учет, необходимо наказывать штрафами, заявил РБК первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Как раз случилась ситуация с пандемией, многие обратились в консульство и посольство, и конечно, получилось огромное количество народу. Поэтому если человек прибывает в страну и прибывает там больше месяца, то должен вставать на консульский учет. Рано или поздно он придет сам, поменять паспорт, либо штраф получить какой. И вот в этих случаях, если он не встал на учет, то ему надо назначить штраф, чтобы он в следующий раз подумал. Это с точки зрения дисциплины», — заявил сенатор.

Ранее в интервью «РИА Новости» Джабаров заявил, что количество российских граждан, находящихся за рубежом, оказалось значительно большим, чем стояло на учете в российских посольствах. По его словам, именно это показала ситуация с коронавирусом.

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«Я говорил о тех россиянах, которые находятся в отпуске больше 30 дней. И кто-то остается на ПМЖ, и жить дальше. Вот таким надо вставать на консульский учет, им же не надо платить никаких расходов, например. Но посольство будет знать, что в стране есть граждане России, которые в случае проблемы или форс-мажора обратится. Вот исключительно с этими целями», — пояснил Джабаров свою позицию РБК.