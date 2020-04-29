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«Дело 27 июля» ,  
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Получивший перелом ноги перед акцией 27 июля москвич пожаловался в ЕСПЧ

Константин Коновалов
Константин Коновалов (Фото: CKonovalov / Twitter)

Дизайнер Константин Коновалов, которому сотрудники полиции сломали ногу при задержании незадолго до несогласованной акции протеста у мэрии Москвы 27 июля, подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщили РБК в правозащитной организации «Зона права» — ее адвокат Раушания Камалова представляет интересы Коновалова.

Коновалов и его защитники считают, что власти России нарушили в отношении него статьи 3 (о запрете бесчеловечного обращения и пыток) и статью 13 (о праве на эффективные средства правовой защиты) Европейской конвенции.

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31-летний Коновалов, автор логотипа московского метрополитена, был задержан около 10:30 утра 27 июля — за несколько часов до анонсированной акции протеста, после того, как вышел на пробежку. Возле дома № 17 по Тверской улице его сбили с ног сотрудники полиции, повалив с тротуара на проезжую часть, выкрутили ему руки и схватили за ноги, следует из жалобы, которая есть в распоряжении РБК. В такой позе Коновалова несли несколько метров, затем «опустили его на асфальт таким образом, что тело лежало в одной плоскости, а ноги в другой (на бордюре)», говорится в документе. К жалобе Коновалов и его защита приложили фото, сделанное фотографом РБК.

«Большие берцовые кости располагались на выпирающем бордюрном камне, при этом сотрудники полиции с силой наступали на ноги заявителя, периодически усиливая нажатия и причиняя ему сильную физическую боль. В ходе данной ситуации сотрудники полиции в грубой форме высказывали шутки в адрес заявителя, выражались нецензурной лексикой», — рассказывает защита дизайнера.

Далее задержанного более часа везли в отдел полиции по району Аэропорт. Приехавшие в отдел медики скорой помощи отвезли Коновалова в больницу, где у него диагностировали «закрытый неосложненный внутрисуставный перелом межмыщелкового возвышения правой большеберцовой кости». Во время лечения Коновалов несколько недель не мог вести полноценный образ жизни, а в результате травмы у него развилась болезнь Гоффа (хроническое воспаление жировой ткани) правого коленного сустава, сказано в жалобе.

Коновалов требовал СК проверить действия полицейских, которые «с необоснованной чрезмерной жестокостью применили к нему физическую силу». Глава следственного отдела по Тверскому району СУ СКР по ЦАО Москвы Владимир Чернобривый в ответ на это обращение указал, что Коновалов принимал участие в несогласованном публичном мероприятии, и «при таких обстоятельствах действия сотрудников правоохранительных органов являлись правомерными», поэтому жалоба Коновалова «не содержит каких-либо объективных сведений» о совершенном ими преступлении. Защита Коновалова обжаловала бездействие следователей через суд, но он встал на сторону полиции и СКР. Таким образом, полицейские не понесли наказания за необоснованное применение силы и нанесение травмы Коновалову, говорится в жалобе.

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При этом сам Коновалов был оштрафован на 10 тыс. руб. по статье КоАП о нарушении порядка проведения массовой акции, хотя был задержан за три часа до ее начала. Впоследствии Мосгорсуд отменил решение суда о штрафе дизайнеру, однако Савеловский суд вынес его повторно.

Серия несогласованных акций протеста в июле-августе 2019 года была вызвана отказом зарегистрировать оппозиционных кандидатов перед выборами в Мосгордуму, а также обысками, которые прошли у нескольких кандидатов в рамках дела о воспрепятствовании работе избиркомов. В частности, акция 27 июля завершилась задержанием 1074 человек по официальным данным МВД или 1373 человек по данным проекта «ОВД-Инфо».

По итогам акций были возбуждены уголовные дела в отношении более чем 23 человек, которым вменяли участие в массовых беспорядках (в дальнейшем это обвинение было снято) или применение силы к представителям власти. Кроме того, студенту Егору Жукову вменяли экстремистские призывы, а программисту Константину Котову — неоднократные нарушения на митингах. Преследование семи фигурантов впоследствии было прекращено, еще 10 получили реальные сроки, четверо — условные и двое — штрафы в 100-120 тыс. руб.

Теги: дизайнер, арест, протесты
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Суд повторно оштрафовал получившего перелом ноги 27 июля дизайнера
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Мосгорсуд отклонил жалобу получившего перелом ноги дизайнера
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