Получивший перелом ноги перед акцией 27 июля москвич пожаловался в ЕСПЧ

Константин Коновалов (Фото: CKonovalov / Twitter)

Дизайнер Константин Коновалов, которому сотрудники полиции сломали ногу при задержании незадолго до несогласованной акции протеста у мэрии Москвы 27 июля, подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщили РБК в правозащитной организации «Зона права» — ее адвокат Раушания Камалова представляет интересы Коновалова.

Коновалов и его защитники считают, что власти России нарушили в отношении него статьи 3 (о запрете бесчеловечного обращения и пыток) и статью 13 (о праве на эффективные средства правовой защиты) Европейской конвенции.

31-летний Коновалов, автор логотипа московского метрополитена, был задержан около 10:30 утра 27 июля — за несколько часов до анонсированной акции протеста, после того, как вышел на пробежку. Возле дома № 17 по Тверской улице его сбили с ног сотрудники полиции, повалив с тротуара на проезжую часть, выкрутили ему руки и схватили за ноги, следует из жалобы, которая есть в распоряжении РБК. В такой позе Коновалова несли несколько метров, затем «опустили его на асфальт таким образом, что тело лежало в одной плоскости, а ноги в другой (на бордюре)», говорится в документе. К жалобе Коновалов и его защита приложили фото, сделанное фотографом РБК.

«Большие берцовые кости располагались на выпирающем бордюрном камне, при этом сотрудники полиции с силой наступали на ноги заявителя, периодически усиливая нажатия и причиняя ему сильную физическую боль. В ходе данной ситуации сотрудники полиции в грубой форме высказывали шутки в адрес заявителя, выражались нецензурной лексикой», — рассказывает защита дизайнера.