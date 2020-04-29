Аналитики увидели у жителей городов апатию и спад интереса к онлайну

Эксперты полагают, что люди устали от пребывания дома, и это выражается в апатии, а также нежелании заниматься серьезными делами. За последнюю неделю 43% опрошенных сообщили о сокращении доходов против 23% в начале самоизоляции

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Среди жителей городов-миллионников России наблюдается спад готовности переходить на онлайн-услуги и приобретать товары в интернете во время четвертой недели самоизоляции, следует из данных опроса Wanta Group (есть у РБК).

Так, за прошедшую неделю заинтересованность в интернет-услугах выразили 46% жителей Москвы и Санкт-Петербурга против 50% неделей ранее.

Кроме того, молодые люди в возрасте 18–24 лет стали менее интенсивно переносить свою деятельность в онлайн (47% на прошедшей неделе против 50% неделей ранее). Зато стали более активны в интернете люди в возрастной категории от 25 до 34 лет — 52% на прошедшей неделе и 48% неделей ранее.

По данным исследования, количество людей, планирующих заняться спортом (на 3 п.п. — до 71%), а также интересующихся обучением, тренингами и курсами, сократилось (с 44 до 40%). Также снизилось число тех, кто интересовался участием в конференциях и круглых столах (с 38 до 34%). «Очевидно, что люди начинают уставать от пребывания дома и на смену активности и желанию с пользой провести время приходит апатия и нежелание заниматься серьезными делами», — отмечают в Wanta Group.