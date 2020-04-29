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Пандемия коронавируса ,  
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Аналитики увидели у жителей городов апатию и спад интереса к онлайну

Эксперты полагают, что люди устали от пребывания дома, и это выражается в апатии, а также нежелании заниматься серьезными делами. За последнюю неделю 43% опрошенных сообщили о сокращении доходов против 23% в начале самоизоляции
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Среди жителей городов-миллионников России наблюдается спад готовности переходить на онлайн-услуги и приобретать товары в интернете во время четвертой недели самоизоляции, следует из данных опроса Wanta Group (есть у РБК).

Так, за прошедшую неделю заинтересованность в интернет-услугах выразили 46% жителей Москвы и Санкт-Петербурга против 50% неделей ранее.

Кроме того, молодые люди в возрасте 18–24 лет стали менее интенсивно переносить свою деятельность в онлайн (47% на прошедшей неделе против 50% неделей ранее). Зато стали более активны в интернете люди в возрастной категории от 25 до 34 лет — 52% на прошедшей неделе и 48% неделей ранее.

По данным исследования, количество людей, планирующих заняться спортом (на 3 п.п. — до 71%), а также интересующихся обучением, тренингами и курсами, сократилось (с 44 до 40%). Также снизилось число тех, кто интересовался участием в конференциях и круглых столах (с 38 до 34%). «Очевидно, что люди начинают уставать от пребывания дома и на смену активности и желанию с пользой провести время приходит апатия и нежелание заниматься серьезными делами», — отмечают в Wanta Group.

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Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Кроме того, исследователи заметили рост числа занимавшихся спортом и пользовавшихся услугами офлайн. Это говорит о том, что люди начинают возвращаться в реальный мир и сокращают пребывание в виртуальном пространстве, полагают аналитики.

Из участников опроса 41% сообщил о том, что сохраняет хорошее настроение в условиях самоизоляции. При этом доля позитивно настроенных людей среднего возраста (35–44 года) сократилась на 9 п.п. за последние три недели (до 40%).

Как отмечают аналитики, опрошенные перестали бояться массовой гибели людей от коронавируса и его распространения в других странах, как в начале периода самоизоляции. Вместо этого людей стали волновать действия и реакция российских властей на пандемию (38%), длительное пребывание дома (37%) и серьезное сокращение дохода (27%).

За последнюю неделю 43% опрошенных сообщили о сокращении доходов против 23% в начале самоизоляции.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Исследование проводилось методом телефонного опроса в городах-миллионниках. В опросе участвовали 1217 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет.

Во вторник, 28 апреля, президент Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая из-за распространения коронавируса в России. Ранее нерабочие дни были объявлены до 30 апреля. Глава государства объяснил решение тем, что пандемия в стране еще не достигла своего пика, и добавил, что россияне оказались перед самым напряженным этапом борьбы с вирусом.

Авторы: Мария Лисицына, Ирина Парфентьева
Теги: коронавирус, опрос, самоизоляция
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