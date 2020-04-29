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Пандемия коронавируса ,  
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Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом

Более трети россиян считают чрезмерными ограничительные меры, введенные в связи с эпидемией. При этом 65% населения поддержали бы введение жесткого карантина
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Серьезно ли россияне относятся к эпидемии

Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.

Телефонный опрос был проведен в 90 населенных пунктах в 45 регионах России. В нем приняли участие 2000 человек, представляющих городское и сельское население страны, различные социальные и возрастные страты. Опрос проводился с 13 по 19 апреля 2020 года.

Согласно исследованию, распространение коронавируса в стране и мире волнует подавляющее большинство россиян — 78%. При этом 7% опрошенных признались, что пандемия их не волнует.

На вопрос, как вы относитесь к пандемии коронавируса в мире, 56% граждан сказали, что она несет реальную и серьезную угрозу населению, 23% — что угроза есть, но она не столь существенна, 10% выбрали вариант ответа «переболеем, и все пройдет», 3% считают, что реальной и серьезной угрозы нет, еще столько же россиян полагают, что вся ситуация с коронавирусом — это заговор фармацевтических компаний.

Граждан попросили оценить действия федеральных властей по противодействию распространения коронавируса. Оправданными и адекватными угрозе их назвали менее половины опрошенных — 44%. Еще 27% считают, что меры недостаточные, и полагают, что можно было действовать более жестко. 17%, наоборот, уверены, что меры слишком жесткие. 5% называют их избыточными, считая, что не нужно было делать ничего.

Введенные властями ограничительные меры полностью или скорее поддерживают большинство россиян — 58%. Еще 28% в чем-то поддерживают, в чем-то нет, скорее не поддерживают или не поддерживают совсем 13%.

Более трети опрошенных — 37% — считают те или иные из введенных ограничительных мер чрезмерными. Представителей этой группы социологи попросили перечислить конкретные меры, которые они не одобряют. На первом по непопулярности месте оказались режим самоизоляции и штрафы (по 13%), на втором — ограничение передвижения по городу (12%), на третьем — закрытие рабочих мест (11%). Помимо этого респонденты выражают недовольство введением пропускной системы (10%), запретом выходить из дома на улицу (9%) и даже тем, что не был введен режим ЧС (3%).

Хотят ли россияне жесткий карантин

Также у граждан интересовались, как бы они отнеслись к тому, если бы власти предложили ввести в стране жесткий карантин и чрезвычайное положение? 65% признались, что их отношение было бы положительным. Об отрицательном отношении сказали 24% граждан.

Меры для профилактики заболевания коронавирусом предпринимают подавляющее большинство россиян — 90%. Из них 89% стали чаще мыть руки, 76% стараются не выходить из дома, 68% носят маски, 64% стараются не касаться руками лица. Также граждане используют антисептический гель для рук (58%), тщательнее моют продукты (48%), носят перчатки (40%).

Испытывает трудности в повседневной жизни 81% россиян. В числе сложностей эти респонденты назвали невозможность выйти на улицу, погулять (45%), недостаток масок, перчаток и санитайзеров (44%), изменение привычного образа жизни (38%), недостаток физической активности (36%), сложности психологического характера (29%). На нехватку денежных средств пожаловались 5%, на отсутствие работы — 2%.

17% опрошенных заявили, что трудностей в повседневной жизни из-за коронавируса у них нет.

На вопрос, чье мнение о вирусе им хотелось бы услышать, большая часть опрошенных (по 21%) назвали специалистов, занимающихся проблемой, а также практикующих врачей, сотрудников медучреждений. 7% сказали, что им хочется слышать мнение представителей органов власти, 6% — мнение людей, болевших коронавирусом. Только 4% опрошенных признались, что им хотелось бы услышать мнение ведущих «теледокторов», таких как Елена Малышева и Александр Мясников. Еще меньше, 3%, сообщили об интересе к мнению Минздрава либо же его главы Михаила Мурашко.

Автор: Наталья Галимова
Теги: социология, коронавирус, россияне
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