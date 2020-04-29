Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 74,57 (+0,07) Quote, 28 апр, 13:21
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 80,77 (+0,01) Quote, 28 апр, 13:21
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 апреля Общество, 07:45 Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке российского посла Политика, 07:34 Эксперты составили портрет магазинного вора на карантине Общество, 07:00 Как за время пандемии изменились магазинные воры Pro, 07:00 Жителей Приморского края обяжут носить маски с 30 апреля Общество, 06:32 Два бомбардировщика Ту-160 провели полет над нейтральными водами Балтики Политика, 06:07 Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете Финансы, 06:00 В Турции опровергли сообщения о намерении отказаться от шведского стола Общество, 05:44 Первая российская нефтяная компания разместила бонды после обвала рынка Бизнес, 05:20 Вице-президент США не стал надевать маску во время посещения клиники Политика, 05:11 В Риме умер великий магистр Мальтийского ордена Общество, 04:33 Минфин предложил разрешить неконкурентные госзакупки до конца 2020 года Экономика, 04:21 Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву возвратным рейсом «Аэрофлота» Общество, 04:05 Турция сообщила о гибели 40 мирных жителей из-за взрыва в Сирии Общество, 03:35
Пандемия коронавируса ,  
0 

Эксперты составили портрет магазинного вора на карантине

С введением режима изоляции в России изменился портрет магазинного вора. Теперь это прилично одетый мужчина старше 30 лет в медицинской маске, который ворует в основном недорогой алкоголь, рассказали РБК в компаниях BIT и NtechLab
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Социально-демографический состав похитителей товаров в продовольственных торговых сетях с введением в России всеобщего режима изоляции в марте 2020 года изменился. О таком выводе РБК сообщили сотрудники компании BIT, которая разрабатывает решения для защиты от магазинных краж с использованием технологии распознавания лиц, и NtechLab, разработчика алгоритма FindFace по распознаванию лиц, на основе которого работает программа.

В частности, резко увеличилось число покушений на кражу, совершаемых людьми в возрасте старше 30 лет. Среди них появилось много людей респектабельного вида в возрасте 35–50 лет, уточнил РБК представитель BIT Алексей Судаков. Кражу пытаются совершить преимущественно трезвые люди — до этого случаи воровства в большинстве случаев совершали злоумышленники в состоянии опьянения.

Власти Москвы проследят за изоляцией через распознавание лиц и геоданные
Технологии и медиа
Фото: Jonathan Drake / Reuters

Если до карантина более 60% попыток хищения совершали люди моложе 30 лет, то в марте—апреле 2020 года эта категория сократилась до 33%. Более 61% попыток краж за этот период было связано с возрастом старше 30 лет.

Чаще всего украсть что-то пытаются мужчины (около 62%). В основном объектами краж в карантин становятся спиртные напитки и пиво. Наибольшей популярностью у них пользуются неэлитные виды пива, водки и коньяка, уточняют в BIT. Также магазинных воров за последние пару месяцев привлекают хлебобулочные, кондитерские и мясные изделия.

Более 55% шоплифтеров пытались украсть товары в медицинских масках, но это им не помогает — алгоритм их распознает, и при их повторном посещении охрана магазина получает оповещение, отмечают в компании.

Исследование, при подготовке которого задействована возможность алгоритма NtechLab определять по лицу человека его принадлежность к конкретной возрастной группе, затронуло 40 тыс. попыток краж в марте и апреле в 300 магазинах в крупных городах России.

Подробнее о том, почему во время карантина кардинально изменился образ магазинного вора, читайте в материале «РБК Pro».

Авторы: Елизавета Антонова, Анна Левинская
Теги: карантин, воровство, ретейл, NtechLab
Материалы по теме
Чемезов предложил главам регионов установить систему распознавания лиц
Технологии и медиа
Власти Москвы проследят за изоляцией через распознавание лиц и геоданные
Технологии и медиа
Собянин заявил о применении системы распознавания лиц из-за коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter