Эксперты составили портрет магазинного вора на карантине

С введением режима изоляции в России изменился портрет магазинного вора. Теперь это прилично одетый мужчина старше 30 лет в медицинской маске, который ворует в основном недорогой алкоголь, рассказали РБК в компаниях BIT и NtechLab

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Социально-демографический состав похитителей товаров в продовольственных торговых сетях с введением в России всеобщего режима изоляции в марте 2020 года изменился. О таком выводе РБК сообщили сотрудники компании BIT, которая разрабатывает решения для защиты от магазинных краж с использованием технологии распознавания лиц, и NtechLab, разработчика алгоритма FindFace по распознаванию лиц, на основе которого работает программа.

В частности, резко увеличилось число покушений на кражу, совершаемых людьми в возрасте старше 30 лет. Среди них появилось много людей респектабельного вида в возрасте 35–50 лет, уточнил РБК представитель BIT Алексей Судаков. Кражу пытаются совершить преимущественно трезвые люди — до этого случаи воровства в большинстве случаев совершали злоумышленники в состоянии опьянения.

Если до карантина более 60% попыток хищения совершали люди моложе 30 лет, то в марте—апреле 2020 года эта категория сократилась до 33%. Более 61% попыток краж за этот период было связано с возрастом старше 30 лет.

Чаще всего украсть что-то пытаются мужчины (около 62%). В основном объектами краж в карантин становятся спиртные напитки и пиво. Наибольшей популярностью у них пользуются неэлитные виды пива, водки и коньяка, уточняют в BIT. Также магазинных воров за последние пару месяцев привлекают хлебобулочные, кондитерские и мясные изделия.