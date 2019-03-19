Чайка заявил о многочисленных случаях избиения заключенных в колониях

Прошедший 2018 год, несмотря на принимаемые меры, был отмечен многочисленными случаями нарушений прав заключенных в колониях. Об этом говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки (есть в распоряжении РБК), который он представил президенту Владимиру Путину на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

«Минувший год отмечен вопиющими случаями жестокого избиения сотрудниками ФСИН арестованных и осужденных. Комиссиями Генпрокуратуры установлены многочисленные факты неправомерного наложения взысканий на лишенных свободы лиц, <...> причинения им физических и нравственных страданий», — говорится в докладе.

Чайка подчеркнул, что вопрос соблюдения прав осужденных назрел давно: даже несмотря на принимаемые меры, кардинального улучшения ситуации в этой области не происходит.​ По мнению генпрокурора, основная причина происходящих «безобразий» — недостаточная открытость системы наказаний и «круговая порука», которые появились из-за неэффективного контроля.​ В связи с этим он анонсировал расширение полномочий общественных наблюдательных комиссий.

Летом 2018 года «Новая газета» опубликовала видео, где видно, как люди в форме ФСИН избивали человека резиновыми дубинками и поливали его водой в ярославской колонии №1. ФСИН начала внутреннюю проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное производство. Его фигурантами стали 12 человек, 11 из которых были заключены в СИЗО. В марте издание снова опубликовало два видео, подтверждающих издевательства над заключенными в данной колонии.