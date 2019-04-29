Рейтинг финала «Голос.Дети» оказался самым низким за всю историю шоу

К шестому сезону конкурса «Голос. Дети» средний рейтинг шоу на «Первом канале» упал почти в два раза. Итоги зрительского голосования в минувшую пятницу вызвали возмущение зрителей, теперь их перепроверяют эксперты

Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

Рейтинг финального выпуска шоу «Голос.Дети» и средний рейтинг всего шестого сезона в целом оказался самым низким за всю историю существования конкурса, следует из данных компании Mediascope, поступивших в РБК.

Так, у финального выпуска 2019 года были самые низкие аудиторные показатели за всю историю шоу: программу посмотрели всего 3,2 млн человек (18,7% от всех телезрителей, которые были в этот вечер у экрана). Рейтинг финала, который рассчитывается как процент от населения страны в рамках выбранной целевой аудитории — 4,6%.

Для сравнения, финал 5 сезона в прошлом году посмотрели 3,8 млн человек, (20,5% всех телезрителей, рейтинг 5,5%), финал 4- го (2017 год) — 3,7 млн. человек (19,7% телезрителей и рейтинг 5,4%).

Итоговые выпуски первых трех сезонов были значительно популярнее: 6 млн человек в 2014 году (рейтинг 8,9%), 4,6 млн зрителей в 2015-м (6,8%) и 5,3 млн зрителей в 2016-м (7,8%).