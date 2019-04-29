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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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Рейтинг финала «Голос.Дети» оказался самым низким за всю историю шоу
К шестому сезону конкурса «Голос. Дети» средний рейтинг шоу на «Первом канале» упал почти в два раза. Итоги зрительского голосования в минувшую пятницу вызвали возмущение зрителей, теперь их перепроверяют эксперты
Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

Рейтинг финального выпуска шоу «Голос.Дети» и средний рейтинг всего шестого сезона в целом оказался самым низким за всю историю существования конкурса, следует из данных компании Mediascope, поступивших в РБК.

Так, у финального выпуска 2019 года были самые низкие аудиторные показатели за всю историю шоу: программу посмотрели всего 3,2 млн человек (18,7% от всех телезрителей, которые были в этот вечер у экрана). Рейтинг финала, который рассчитывается как процент от населения страны в рамках выбранной целевой аудитории — 4,6%.

Для сравнения, финал 5 сезона в прошлом году посмотрели 3,8 млн человек, (20,5% всех телезрителей, рейтинг 5,5%), финал 4- го (2017 год) — 3,7 млн. человек (19,7% телезрителей и рейтинг 5,4%).

Итоговые выпуски первых трех сезонов были значительно популярнее: 6 млн человек в 2014 году (рейтинг 8,9%), 4,6 млн зрителей в 2015-м (6,8%) и 5,3 млн зрителей в 2016-м (7,8%).

Общество
Скандал вокруг финала шоу «Голос. Дети». Главное

В среднем по сезонам картина примерно такая же. Самый высокий средний рейтинг у первого сезона шоу — 8,8%. Выпуски программы в среднем смотрели 5,9 млн человек или 26,9% телезрителей.

Каждую передачу шестого сезона в среднем смотрели только 3,3 млн человек (рейтинг 4,8%) или 17,3% от всей ТВ-аудитории.

Финал шоу «Голос.Дети» в 2019 году завершился скандалом, так как телезрители выражали сомнения в честности итогового голосования. В заключительный этап прошли три участника: Микелла Абрамова, Валерий Кузаков и Ержан Максим. По итогам зрительского голосования победила Микела Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова. За Абрамову проголосовали 56,5% зрителей, Максим получил 27,9%, а Кузаков — 15,6%.

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Финалист «Голоса» Ержан Максим счел его итоги справедливыми

«Первый канал» объявил о проверке итогов голосования. Гендиректор телеканала Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС в поддержку одного из участников «существенно превысила количество голосов за других конкурсантов». «Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда», — отметил он.

К расследованию ситуации также подключили экспертов компании Group-IB, которая специализируется на кибербезопасности. Они проверят, есть ли техническая возможность влиять на процесс голосования. Методы проверки компания пока не раскрывает.

Финалист конкурса Ержан Максим, занявший второе место по итогам голосования, сообщил, что итоги он считает справедливыми и не обижается. По словам мальчика, если бы он победил, то его бы «поздравили и забыли». «А теперь увеличилось количество моих подписчиков в социальных сетях», — отметил Ержан.

Авторы: Мария Истомина, Наталья Демченко
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