Шакро Молодой вышел на свободу
Вор в законе Захарий Калашов, более известный по кличке Шакро Молодой, вышел из колонии, где отбывал срок за вымогательство и взятки. Об этом РБК сообщил источник во ФСИН. Информацию об освобождении Шакро также передал ТАСС. Он отбывал наказание в колонии № 2 УФСИН по Краснодарскому краю в поселке Двубратский.
Шакро Молодому в марте исполнился 71 год.
Калашова задержали в июле 2016 года по делу о вымогательстве у владелицы ресторана Elements Жанны Ким, которое сопровождалось перестрелкой возле заведения на улице Рочдельской в Москве с двумя жертвами в декабре 2015 года. В стрельбе участвовали десять человек, двое из которых погибли.
В марте 2018 года Калашова и 13 его подельников признали виновными в двух эпизодах вымогательства (ст. 163 УК) с применением насилия, в составе организованной группы и с целью завладеть имуществом в особо крупном размере. Захарий Калашов получил в 2018 году девять лет и десять месяцев строгого режима. Суд назвал Шакро Молодого в приговоре лидером криминального мира России, но учел, что все подсудимые, в том числе Калашов, «положительно характеризуются».
Один из участников перестрелки, бывший майор ВДВ, подручный Шакро Батыр Бекмурадов, которому дали 15 лет колонии строгого режима, отправился в зону проведения военной операции на Украине, писал «Коммерсантъ» в прошлом ноябре.
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