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Дело Шакро ,  
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Шакро Молодой вышел на свободу

Криминальный авторитет Шакро Молодой вышел из колонии по УДО
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Дело Шакро
71-летний лидер российского криминала, как его назвал суд, был приговорен почти к десяти годам колонии, но вышел спустя шесть лет. Дело было связано с перестрелкой на Рочдельской улице в Москве
Захарий Калашов (Шакро&nbsp;Молодой)
Захарий Калашов (Шакро Молодой) (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Вор в законе Захарий Калашов, более известный по кличке Шакро Молодой, вышел из колонии, где отбывал срок за вымогательство и взятки. Об этом РБК сообщил источник во ФСИН. Информацию об освобождении Шакро также передал ТАСС. Он отбывал наказание в колонии № 2 УФСИН по Краснодарскому краю в поселке Двубратский.

Шакро Молодому в марте исполнился 71 год.

Калашова задержали в июле 2016 года по делу о вымогательстве у владелицы ресторана Elements Жанны Ким, которое сопровождалось перестрелкой возле заведения на улице Рочдельской в Москве с двумя жертвами в декабре 2015 года. В стрельбе участвовали десять человек, двое из которых погибли.

В марте 2018 года Калашова и 13 его подельников признали виновными в двух эпизодах вымогательства (ст. 163 УК) с применением насилия, в составе организованной группы и с целью завладеть имуществом в особо крупном размере. Захарий Калашов получил в 2018 году девять лет и десять месяцев строгого режима. Суд назвал Шакро Молодого в приговоре лидером криминального мира России, но учел, что все подсудимые, в том числе Калашов, «положительно характеризуются».

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Один из участников перестрелки, бывший майор ВДВ, подручный Шакро Батыр Бекмурадов, которому дали 15 лет колонии строгого режима, отправился в зону проведения военной операции на Украине, писал «Коммерсантъ» в прошлом ноябре.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Андрей Гатинский, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Шакро Молодой УДО
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