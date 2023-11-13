 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

«Ъ» узнал об отправке участника перестрелки на Рочдельской на фронт

«Ъ»: подручный Шакро Молодого Бекмурадов отправился в зону спецоперации
Сюжет
Военная операция на Украине
Экс-майор ВДВ, подручный Шакро Молодого, участник перестрелки на Рочдельской Бекмурадов, осужденный в совокупности на 15 лет, отправился в зону спецоперации. Его защита добивается возврата машин и денег, изъятых после перестрелки
Батыр Бекмурадов в 2017 году
Батыр Бекмурадов в 2017 году (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Экс-майор ВДВ, подручный вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой) Батыр Бекмурадов, осужденный в совокупности на 15 лет лишения свободы, отправился из колонии строго режима в Липецкой области, где отбывал наказание, в зону проведения специальной военной операции на Украине несколько недель назад, он командует одним из подразделений, сообщили источники «Коммерсанта».

Изздание отмечает, что 53-летний Бекмурадов не раз обращался в Минобороны и ЧВК «Вагнер» с просьбой направить его в зону боевых действий, однако получал отказ.

Экс-майор ВДВ в 2018 году был приговорен к девяти годам лишения свободы за участие в вымогательстве (ст. 163 УК) в составе группы из более чем десяти человек, а в 2021 году — к шести годам за организацию похищения 2016 году бизнесмена, гражданина США Бориса Минахи по ст. 163 УК (похищение человека) и ст. 330 (самоуправство).

Бекмурадов и сотрудники его ЧОП «Защитник» принимали участие в конфликте со стрельбой возле ресторана корейской кухни Elements на Рочдельской набережной в Москве. Этот инцидент стал одним из эпизодов в деле Шакро Молодого и его подручных.

В материалах дела говорилось, что Калашов проявил интерес к ресторану, которым владела Жанна Ким. У нее был заключен контракт на ремонт в ресторане с дизайнером Фатимой Мисиковой, входившей в окружение вора в законе (дружила с гражданской женой Шакро и была в близких отношениях с другим подручным Калашова Андреем Кочуйковым). Однако качеством ремонта Ким осталась недовольна и платить Мисиковой отказалась.

По данным гособвинения, криминальный авторитет решил «учитывать это обстоятельство для завладения имуществом Ким». Шакро распорядился добиться от нее передачи 8 млн руб. «под видом погашения якобы образовавшейся задолженности» перед Мисиковой.

14 декабря 2015 года люди Калашова заблокировали хозяйку ресторана в здании. Она позвала на помощь экс-сотрудника КГБ Эдуарда Буданцева и его помощников. Переговоры завершились перестрелкой, в ходе которой два человека из числа сопровождающих Кочуйкова были убиты, еще семь участников конфликта получили ранения.

Одновременно с отправкой Бекмурадова в зону боевых действий его адвокаты активизировали усилия по возврату имущества и денег, которые были изъяты следователями после инцидента с перестрелкой. Как рассказал «Коммерсанту» адвокат Бекмурадова Ярослав Пакулин, в 2016 году по делу его подзащитного были изъяты почти новые BMW 730 и два внедорожника Nissan Patrol, а также $3 тыс., €4 тыс. и 43 тыс. руб. Как отмечает издание, Бекмурадов, «занимаясь боевой подготовкой военнослужащих новых подразделений, надеется, что автомобили помогут на передовой».

Машины были оформлены на шофера десантника, который по уголовному делу шефа стал свидетелем. С 2016-го за ним накопилась большая сумма задолженности за транспортный налог, что стало причиной личного банкротства. По словам Пакулина, «из текста приговоров следует, что сами машины не имели какого-либо доказательственного значения по обоим уголовным делам, они не были предметом вымогательства и не использовались для совершения преступлений».

Программа развития РБК Pro Делегирование: новый навык

Он подчеркнул, что суд ни разу не захотел осмотреть их, гособвинение на этом не настаивало, а защита лишь просила вернуть имущество владельцу или выдать на ответственное хранение. «Изъятое имущество и деньги суд не арестовывал, не конфисковывал, поэтому мы считаем удержание необоснованным», — уточнил адвокат.

Пакулин рассказал, что суд предложил решить все вопросы с имуществом с ГСУ ГУ МВД, но ведомство не обеспечило доступ защитников к активам, ссылаясь на то, что расследование уголовного дела по Рочдельской продолжается, так как в нем фигурируют неустановленные лица.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Шакро Молодой перестрелка зона спецоперации
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 98,32 (-0,09) Инвестиции, 10 ноя, 16:31 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 92,05 (+0,13) Инвестиции, 10 ноя, 16:31
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:07
Эксперты оценили, как питание влияет на продолжительность жизни в России Экономика, 07:00
Что такое карбоновые полигоны и зачем они нужны РБК и ДПиООС, 06:55
«Ъ» узнал об отправке участника перестрелки на Рочдельской на фронт Политика, 06:47
Как расширять свой ИТ-бизнес за счет продаж в облаках РБК и Yandex Cloud, 06:33
В России началась подготовка производства истребителей Checkmate Политика, 06:12
Финансы обошли создание счастливой семьи в списке жизненных целей россиян Общество, 06:00
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
«Мужчины не плачут» и еще пять мифов об инклюзивности РБК и МТС, 05:31
Al Mayadeen сообщил о гибели военных США после удара по базе в Сирии Политика, 05:29
Axios узнал о призыве США к Израилю и «Хезболле» не обострять ситуацию Политика, 05:23
Полянский заявил, что мир «многое узнает» об Украине и Канаде Политика, 04:58
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 04:51
Глава Минобороны подтвердил планы Германии удвоить траты на помощь Киеву Политика, 04:37
В Египет прибыли первые 70 эвакуированных из сектора Газа россиян Политика, 04:23