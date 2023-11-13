«Ъ» узнал об отправке участника перестрелки на Рочдельской на фронт

Экс-майор ВДВ, подручный Шакро Молодого, участник перестрелки на Рочдельской Бекмурадов, осужденный в совокупности на 15 лет, отправился в зону спецоперации. Его защита добивается возврата машин и денег, изъятых после перестрелки

Батыр Бекмурадов в 2017 году (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Экс-майор ВДВ, подручный вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой) Батыр Бекмурадов, осужденный в совокупности на 15 лет лишения свободы, отправился из колонии строго режима в Липецкой области, где отбывал наказание, в зону проведения специальной военной операции на Украине несколько недель назад, он командует одним из подразделений, сообщили источники «Коммерсанта».

Изздание отмечает, что 53-летний Бекмурадов не раз обращался в Минобороны и ЧВК «Вагнер» с просьбой направить его в зону боевых действий, однако получал отказ.

Экс-майор ВДВ в 2018 году был приговорен к девяти годам лишения свободы за участие в вымогательстве (ст. 163 УК) в составе группы из более чем десяти человек, а в 2021 году — к шести годам за организацию похищения 2016 году бизнесмена, гражданина США Бориса Минахи по ст. 163 УК (похищение человека) и ст. 330 (самоуправство).

Бекмурадов и сотрудники его ЧОП «Защитник» принимали участие в конфликте со стрельбой возле ресторана корейской кухни Elements на Рочдельской набережной в Москве. Этот инцидент стал одним из эпизодов в деле Шакро Молодого и его подручных. В материалах дела говорилось, что Калашов проявил интерес к ресторану, которым владела Жанна Ким. У нее был заключен контракт на ремонт в ресторане с дизайнером Фатимой Мисиковой, входившей в окружение вора в законе (дружила с гражданской женой Шакро и была в близких отношениях с другим подручным Калашова Андреем Кочуйковым). Однако качеством ремонта Ким осталась недовольна и платить Мисиковой отказалась. По данным гособвинения, криминальный авторитет решил «учитывать это обстоятельство для завладения имуществом Ким». Шакро распорядился добиться от нее передачи 8 млн руб. «под видом погашения якобы образовавшейся задолженности» перед Мисиковой. 14 декабря 2015 года люди Калашова заблокировали хозяйку ресторана в здании. Она позвала на помощь экс-сотрудника КГБ Эдуарда Буданцева и его помощников. Переговоры завершились перестрелкой, в ходе которой два человека из числа сопровождающих Кочуйкова были убиты, еще семь участников конфликта получили ранения.

Одновременно с отправкой Бекмурадова в зону боевых действий его адвокаты активизировали усилия по возврату имущества и денег, которые были изъяты следователями после инцидента с перестрелкой. Как рассказал «Коммерсанту» адвокат Бекмурадова Ярослав Пакулин, в 2016 году по делу его подзащитного были изъяты почти новые BMW 730 и два внедорожника Nissan Patrol, а также $3 тыс., €4 тыс. и 43 тыс. руб. Как отмечает издание, Бекмурадов, «занимаясь боевой подготовкой военнослужащих новых подразделений, надеется, что автомобили помогут на передовой».

Машины были оформлены на шофера десантника, который по уголовному делу шефа стал свидетелем. С 2016-го за ним накопилась большая сумма задолженности за транспортный налог, что стало причиной личного банкротства. По словам Пакулина, «из текста приговоров следует, что сами машины не имели какого-либо доказательственного значения по обоим уголовным делам, они не были предметом вымогательства и не использовались для совершения преступлений».

Он подчеркнул, что суд ни разу не захотел осмотреть их, гособвинение на этом не настаивало, а защита лишь просила вернуть имущество владельцу или выдать на ответственное хранение. «Изъятое имущество и деньги суд не арестовывал, не конфисковывал, поэтому мы считаем удержание необоснованным», — уточнил адвокат.

Пакулин рассказал, что суд предложил решить все вопросы с имуществом с ГСУ ГУ МВД, но ведомство не обеспечило доступ защитников к активам, ссылаясь на то, что расследование уголовного дела по Рочдельской продолжается, так как в нем фигурируют неустановленные лица.