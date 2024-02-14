В Самарской области мигрантам запретили работать в такси и сфере образования

В Самаре мигрантам запретили работать в такси и сфере образования

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В Самарской области мигрантам, имеющим трудовой патент, запретили работать в сфере общественного транспорта, такси и в сфере образования. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Кроме того, ограничения коснулись агентств по подбору персонала. Постановление о запрете вступает в силу с 24 февраля.

С предложением ужесточить контроль за занятостью иностранных граждан выступил губернатор Дмитрий Азаров на внеочередном заседании антитеррористической комиссии в начале года.

Также пресс-служба напомнила, что усиление мер в региональной миграционной политике идет с 2017 года. В 2023 году в регионе за пределы России выдворили 3088 человек — это в три с половиной раза больше незаконных мигрантов, чем годом ранее.

Директор Института демографических исследований РАН ФНИСЦ РАН Марина Храмова в интервью РБК сообщила, что мигранты совершают 2% преступлений в России. Она уточнила, что 85% из общего числа подобных преступлений совершают мужчины-мигранты в отношении таких же мигрантов.

«Большая часть — против таких же мигрантов. То есть преступления не выходят за пределы мигрантских сообществ и чаще всего носят бытовой характер, где-то на религиозной почве или, например, просто драка на рынке», — уточнила Храмова.