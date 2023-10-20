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После драки подростков с мигрантами в Самаре возбудили дела по 4 статьям

СК: в Самаре задержали участников драки между мигрантами и подростками
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Самаре произошла серия драк подростков, в том числе малолетних, с мигрантами, сообщило управление Следственного комитета по региону.

«С 15 по 17 октября 2023 года на разных участках местности в городе Самаре произошло несколько конфликтов между подростками и мигрантами, среди которых были несовершеннолетние и малолетние подростки», — говорится в сообщении СК. Семерых участников драк, в том числе несовершеннолетних, которые нанесли травмы мигрантам, задержали.

Следственный комитет по Самарской области возбудил несколько уголовных дел по ст. 116 (побои), ст. 112 (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести), ст. 213 (хулиганство) Уголовного кодекса.

По признакам состава преступления, предусмотренного ст. 319 Уголовного кодекса (оскорбление представителя власти), возбудили еще одно дело из-за видеороликов с публичными «ненормативными комментариями произошедшего». Видео опубликовали также несовершеннолетние граждане.

17 октября председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту драки подростков с мигрантами.

В середине октября в Санкт-Петербурге задержали в общей сложности десять молодых людей, из которых большинство — несовершеннолетние, за избиение случайных прохожих. Они записывали это на видео и выкладывали в соцсетях. Полиция продолжает поиски администратора телеграм-канала, в котором публиковались видеозаписи.

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Теги
Самара мигранты несовершеннолетние Следственный комитет
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