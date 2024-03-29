В аптеках возник дефицит сверхбыстрого инсулина

Взрослые пациенты с диабетом столкнулись с пропажей из аптек быстродействующего инсулина «Фиасп» от датской Novo Nordisk. Прежде он лидировал в госзакупках. Минздрав заявил, что производители не сообщали о прекращении поставок

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

В розничных аптеках на фоне резкого сокращения объема госзакупок пропал сверхбыстродействующий инсулин аспарт «Фиасп», который позволяет принимать пищу сразу после инъекции, пишет «Коммерсантъ».

В первые месяцы этого года госзакупки инсулина аспарт сократились год к году на 70%, до 350,7 млн руб., следует из подсчетов Headway Company. Среди препаратов этой категории лидировал быстродействующий «Фиасп» от датской Novo Nordisk: его закупки упали сразу на 95%, до 22 млн руб.

На долю «Фиасп» приходилось год назад более трети от всех закупок лекарств в этом сегменте, теперь его нет в аптеках Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и нескольких других регионов, следует из данных AptekaMos. Об отсутствии препарата сообщают Apteka.ru, «Сбер Еаптека» и другие.

«Фиасп» — ультракороткий инсулин аспарт, применяемый у пациентов с диабетом первого типа. Препарат обеспечивает быструю скорость всасывания из-за добавления никотинамида, пациенты с диабетом могут приступать к приему пищи уже через пять минут после инъекции, а то и вовсе пренебречь паузой. В случае с другими инсулинами ультракороткого действия, доступными для покупки в российских регионах («Апидра» от французской Sanofi, «Хумалог» от американской Eli Lilly), этот эффект наступает несколько позднее. В России «Фиасп» выпускают на заводе Novo Nordisk в Калужской области до стадии упаковки.

«Фиасп» продолжает поставляться, однако задержки наблюдаются из-за повышенного спроса, пояснили в Novo Nordisk. Компания заверила, что прилагает все усилия для обеспечения достаточного наличия препарата у дистрибьюторов, и сообщила о приоритетных поставках для «льготного отпуска». Как выяснило издание, производитель планирует осуществить новую поставку только в июне.

Проблемы с закупками «Фиаспа» начались в конце прошлого года, но уже в начале 2024-го некоторые субъекты страны не смогли его приобрести, признала президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густова. Дети без особых проблем могут получить «Фиасп», однако взрослым «даже во многих поликлиниках Москвы препарат не выдают, не говоря уже о регионах», сказала врач-эндокринолог клиники «Будь здоров» Татьяна Фролова. По ее словам, самостоятельно купить «Фиасп» в аптеках «становится все труднее».

В России пациенты с диабетом могут бесплатно получить инсулин, однако некоторые предпочитают закупать конкретные препараты в аптеках самостоятельно.

Обеспеченность инсулином в целом по России равняется 8,6 месяца, в клиниках — 10,5 месяца, в аптеках — 2,5 месяца, сообщил Минздрав. Ведомство отмечает, что производители не уведомляли о приостановке поставок.

Российская компания «Герофарм» в октябре зарегистрировала аналог «Фиаспа» под брендом «Ринфаст Ник», но в первые месяцы этого года объем его госзакупок составил только 37,8 млн руб., подсчитали Headway Company. «Герофарм» настаивает, что производственные мощности позволяют обеспечить спрос на лекарство, «планирование объема выпуска происходит с учетом существующей потребности».

В прошлом декабре правительство выдало принудительную лицензию на выпуск аналогов препарата для лечения сахарного диабета «Оземпик», патент на который есть у Novo Nordisk. Двум российским фармкомпаниям, «Герофарм» и «Промомед», разрешили выпускать препарат без ее согласия. Прежде Novo Nordisk уведомляла российские власти, что прекратит поставки «Оземпика» в декабре 2023-го.