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Онкологи оценили идею перестать называть раком некоторые его виды

Онкологи назвали плюсы и минусы отказа от термина рак для некоторых видов
Переименование некоторых видов рака может позволить сократить более агрессивные виды лечения, поскольку пациенты не будут пугаться диагноза, говорят онкологи. Однако пока нет надежных индикаторов для выделения опасных форм рака

Насчет идеи отказаться от термина «рак» для некоторых видов онкологических заболеваний у российских онкологов нет однозначного мнения. С одной стороны, это позволит помочь не напугать пациентов таким диагнозом, что может привести к сокращению более агрессивных видов лечений. С другой — пациент в таком случае может отказаться от наблюдения, в то время как пока нет надежных индикаторов, которые позволяют отделить агрессивные формы рака от неагрессивных.

По мнению онколога, гематолога, основателя Клиники доктора Ласкова Михаила Ласкова, было бы правильно переименовать некоторые виды рака, например, рак простаты, рак щитовидной железы: «Люди, когда слышат диагноз рак, они очень пугаются, есть убеждение, что любым способом его нужно вырезать, поэтому зачастую прибегают к более агрессивным способам лечения, чем можно было бы. <...> Скорее всего, переименование повлияет на решение пациентов, будет меньше хирургических вмешательств, которые можно было бы не делать, это повлияет на качество жизни людей. Хотя, конечно, утверждать этого нельзя, это все нужно изучать в исследованиях».

Ласков отмечает, что не слышал, чтобы вопрос обсуждался в российской среде, а за границей тема поднимается регулярно, однако пока «это на уровне статей и обсуждений». Чтобы применить такой подход, нужно менять международную классификацию болезней, это должно дойти до комитетов, которые работают над пересмотром международных классификаций, поясняет он.

Старший научный сотрудник НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, врач-онколог, кандидат медицинских наук Игорь Самойленко говорит, что вопрос переименования иногда поднимается, также указывая на отсутствие необходимости в некоторых случаях активного лечения рака.

«Конечно, не «расстраивать» пациента словом «рак» — это только часть (хоть и важная) задачи, но основная задача между собой врачам-онкологам, урологам и врачам других специальностей (смежным) — прийти к пониманию, что ряд пациентов не будут получать лечение, и при этом не будет жить хуже или меньше», — добавил он.

Врачи предложили перестать называть раком некоторые виды рака
Общество
Фото:Chris Hondros / Getty Images

Самойленко подчеркивает и другой фактор, для которого «вопрос термина (низкий риск, благоприятный прогноз и т.д.) может стать хорошим подспорьем» — ограничение других видов медицинской помощи при диагнозе «рак». По его словам, часть врачей избегают активно лечить другие, иногда более опасные болезни, например, сердца или сосудов, «несправедливо полагая, что рак — это агрессивная болезнь, которая всегда определяет прогноз».

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Заведующий отделением онкоурологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России, член-корреспондент РАН Всеволод Матвеев не поддерживает идею переименования, в частности, рака предстательной железы с благоприятным прогнозом или низким риском прогрессирования по шкале Глисона 3+3 с небольшим уровнем поражения.

Он объясняет свою позицию тем, что этот показатель не обладает достаточной надежностью для прогноза течения заболевания. Для отказа от термина «рак» нужны более совершенные биомаркеры, которые позволят разделять агрессивную и неагрессивную формы заболевания. В случае, если переименовать некоторые виды рака сейчас, пациенты могут перестать регулярно наблюдаться у врача, считает Матвеев.

Тем не менее, такой вопрос стоит уже давно, добавляет он, потому что для развития некоторых видов рака должно пройти времени прежде, чем он станет опасен для больного. «Все зависит от пациента, кто-то идет на тактику выжидания, кто-то говорит удалите мне железу, я вообще не хочу наблюдаться. Очень важно, как врач поговорит с пациентом, врач с широким кругозором должен дать пациенту представление об альтернативах, чтоб потом пациент не пожалел об операции или лучевой терапии. В целом в лечении рака предстательной железы столько нюансов, что переименование диагноза ничего не решит», — заключил врач.

Об идее отказаться от термина рак в некоторых случаях, в частности, для рака предстательной железы в январе писал The Wall Street Journal. Врачи в интервью изданию указывали на то, что пациенты пугаются такого диагноза, и это влияет на их решение предпринять более агрессивные меры против заболевания, даже если можно этого не делать.

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