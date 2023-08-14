MSD перестанет поставлять в Россию препарат для пациентов с ВИЧ

«Коммерсантъ»: MSD не будет поставлять в Россию оригинал препарата от ВИЧ из-за дженериков

MSD перестанет поставлять и выпускать в России препарат «Исентресс» на основе ралтегравира для пациентов с ВИЧ. Газета связывает планы американского фармпроизводителя с появлением на российском рынке сразу трех дженериков

Американская компания MSD перестанет поставлять и производить в России препарат «Исентресс» на основе ралтегравира для пациентов с ВИЧ, сообщил источник газеты «Коммерсантъ» на рынке. В Росздравнадзоре подтвердили, что «дочка» американского фармпроизводителя «МСД Фармасьютикалс» уведомила ведомство о таких планах.

Издание связывает прекращение поставок «Исентресса» MSD с появлением на российском рынке сразу трех дженериков ралтегравира. В прошлом октябре истекла патентная защита на основное вещество, и с конца года свои препараты выпустили «Промомед» («Ролнавир»), «Фармасинтез» («Ралтегра») и «ПСК Фарма» («Ралтегравир ПСК»). При этом они зарегистрировали одинаковую предельную цену на свои аналоги — на 34% дешевле оригинала (12,5 тыс. руб. с НДС за 60 таблеток). В первом полугодии «Фармасинтез» и «Промомед», согласно подсчетам RNC Pharma, произвели суммарно 26,3 тыс. упаковок ралтегравира при годовой потребности около 300 тыс.

По данным Headway Company, после выхода на рынок дженериков поставки «Исентресса» по госзаказу резко сократились. Так, в первом полугодии регионы закупили этот препарат на 10,2 млн руб., а его дженериков — на 118,1 млн руб.

Основной объем «Исентресса» Минздрав закупил сразу на три года в 2021-м, еще до выхода аналогов, контракт на 13,54 млрд руб. был подписан с «Р-Фармом». Поставки этого препарата идут в соответствии с графиком, сообщили «Коммерсанту» в ведомстве. Однако оно докупает и дженерики.

В прошлом декабре «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) писал, что по итогам 2021 года Россия вошла в топ-5 стран с высокой скоростью распространения ВИЧ. На ее долю пришлось 3,9% из 1,5 млн новых случаев заражения в мире. По этому показателю Россию обогнали только Южная Африка (соответственно 14%), Мозамбик (6,5%), Нигерия (4,9%) и Индия (4,2%).

Минздрав назвал данные UNAIDS «очередной пропагандистской провокацией». Ведомство сообщало, что заболеваемость ВИЧ в России с 2018 по 2021 год снизилась на 31,4%, с 58,6 до 40,2 человека на 100 тыс. населения. Всего в стране число ВИЧ-инфицированных составляет около 851,8 тыс. человек, или около 0,58% населения.