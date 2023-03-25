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Novo Nordisk прекратила поставки в Россию известного препарата от диабета

Датская Novo Nordisk прекратила поставки в Россию препарата от диабета «Оземпик»
Датский производитель прекратил поставки в Россию «Оземпика» — популярного препарата от диабета, использующегося в том числе для похудения. В прошлом году объемы его продаж в аптечном сегменте превысили 2 млрд руб.
Фото: myskin / Shutterstock
Фото: myskin / Shutterstock

Компания Novo Nordisk прекратила поставки в Россию «Оземпика» (семаглутид) — популярного препарата от диабета. Соответствующее уведомление датского производителя Росздравнадзор получил в ноябре 2022 года, сообщили в ведомстве в ответ на запрос РБК.

РБК направил запрос в Novo Nordisk.

Согласно законодательству, производитель обязан заранее предупреждать власти о прекращении поставок того или иного лекарства, Novo Nordisk соблюла эти условия, отметили в Росздравнадзоре.

По данным маркетингового агентства DSM Group, в 2021 году «Оземпика» в госсегменте было реализовано на 18,66 млн руб., через аптеки — на 1,23 млрд руб., в 2022 году в госсегменте — на 581,58 млн руб., через аптеки — на 2,2 млрд руб. При этом если в январе прошлого года препарата в госсегменте было отпущено на 1,66 млн руб., через аптеки — на 139,71 млн руб., то за аналогичный период 2023 года «Оземпика» через аптеки было продано в 3,5 раза меньше (на 39,86 млн руб.), при том что в госсегменте отпуск, наоборот, существенно вырос, до 21,37 млн руб.

По данным аналитической компании RNC Pharma, Novo Nordisk ввезла в Россию «Оземпика» в 2021 году на 2,24 млрд руб., в 2022 году — на 1,86 млрд руб.

В настоящее время, по данным сервиса AptekaMos.ru, в Москве и Московской области «Оземпик» доступен в ограниченном числе аптек, среди них, в частности, «Хорошая аптека», «Фармир» и «Миа Фарма». В таких крупных аптечных сетях, как «Ригла» или «36,6», препарата нет в наличии. Как сказал РБК источник, связанный с фармрынком, препарата уже нет и на складах большинства аптек.

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«Оземпик» применяется при сахарном диабете второго типа, он стимулирует секрецию инсулина, способствует снижению сахара в крови и снижает аппетит. С 2022 года входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Novo Nordisk после начала специальной военной операции на Украине не заявляла о полном уходе из России, которая занимает пятое место в мире по числу пациентов с сахарным диабетом в возрасте от 20 до 79 лет, но первые сообщения о дефиците «Оземпика» появились уже в марте прошлого года. При этом Novo Nordisk осенью 2022 года, как сообщало отраслевое издание Vademecum, досрочно прекратила программу «Победим вместе», предусматривающую скидки на приобретение препарата от ожирения «Саксенда» (лираглутид) и игл для его введения.

В НМИЦ эндокринологии в ответ на запрос РБК сообщили, что прекращение продаж «Оземпика» не скажется критично на пациентах с сахарным диабетом, так как этот препарат принимает их незначительная доля. По данным за 2022 год, «Оземпик» принимали порядка 25 тыс. россиян, годом ранее — около 10 тыс. При этом, по информации Росстата, в России официально зарегистрировано более 5 млн пациентов с сахарным диабетом (по данным НМИЦ эндокринологии, реальный показатель существенно выше — около 10 млн человек).

В России не зарегистрировано биоаналогов «Оземпика», однако препарат можно заменить на другие схожие по своему действию препараты, например «Хумалог» (инсулин лизпро) от Eli Lilly или «Лантус СолоСтар» (инсулин гларгин) от Sanofi.

Стоит отметить также, что в 2021 году в США семаглутид был одобрен по показанию «коррекция массы тела у взрослых и подростков с ожирением или с избыточной массой тела при наличии сопутствующих заболеваний». Несмотря на то что в России семаглутид не зарегистрирован по этому показанию, россияне также используют его для похудения. Препарат начали активно использовать в целях снижения веса после того, как западные медиа сообщили о том, что «Оземпик» для этого использовали Ким Кардашьян и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Насколько часто «Оземпик» с этой целью приобретается в России, убедительной статистики нет.

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Теги
София Прохорчук
иностранные лекарства сахарный диабет
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