Губернатор объяснил работой авиации звук «взрыва» в Ростове-на-Дону

Мощный грохот раздался из-за перехода авиации в режим сверхзвукового полета, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев

Ростов-на-Дону (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Сильный грохот, прозвучавший в Ростове-на-Дону, связан с работой авиации и ее переходом на сверхзвуковой режим полета, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Работает наша авиация. Громкий хлопок был слышен при переходе самолета на сверхзвуковой режим полета», — написал он, попросив сохранять спокойствие.

Днем 29 марта издания 161.ru и Rostovgazeta со ссылкой на местных жителей сообщили о сильном грохоте в небе над Ростовом-на-Дону. Из-за него в домах задрожали окна и сработали автомобильные сигнализации. 161.ru также опубликовало видео, записанное, как утверждается, на улице Магнитогорской. На коротком ролике виден двор жилого дома и слышен звук «взрыва».

В середине февраля звуки взрывов в Крыму местные власти объяснили тем, что в городе Армянске проводится боевое слаживание подразделений «с использованием различных боеприпасов». В конце того же месяца в телеграм-канале «Новости Ейска» появились кадры с дымом в районе аэродрома и сообщения о звуках взрывов. Глава Ейского района Краснодарского края Роман Бублик после этого сообщил, что на территории района проходят «военно-тактические учения».