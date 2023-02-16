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Власти Крыма объяснили взрывы

Советник Главы Крыма Олег Крючков: взрывы у Армянска связаны с боевым слаживанием войск
Звуки взрывов связаны с боевым слаживанием, которое военные проводили к северу от Армянска, пояснил советник главы полуострова Олег Крючков
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

К северу от крымского города Армянск военные проводят боевое слаживание, именно с этим связаны звуки взрывов, которые слышны на полуострове, заявил советник главы полуострова Олег Крючков.

«По Армянску. Севернее города наши подразделения проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов», — написал он в телеграм-канале.

Утром 16 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над морем были сбиты два украинских беспилотника. Еще несколько дронов поразили в акватории Крыма. По его словам, атака началась с ночи, ее отбили.

В начале февраля власти Крыма бессрочно ввели высокий — желтый уровень террористической опасности на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также в Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах. Действие желтого уровня продлили бессрочно и в Севастополе.

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Теги
Елена Чернышова
Армянск Крым взрывы
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