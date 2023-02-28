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Власти Ейска объяснили сообщения о «взрывах»

Власти Ейского района Краснодарского края сообщили о проведении военно-тактических учений
В районе вплоть до конца мая будут проводиться учения на военном полигоне с боевыми стрельбами и авиацией

Глава Ейского района Краснодарского края Роман Бублик заявил, что на территории района проводятся «военно-тактические учения».

«Соблюдайте спокойствие. Обо всем происходящем на территории Ейского района я вам всегда сообщаю, поэтому прошу не вестись на провокации, которые распространяются в Сети», — написал он в своем телеграм-канале.

1 февраля местные власти сообщили, что вплоть до 31 мая 2023 года на полигоне в Ейском районе будут проводиться тактические учения с боевой стрельбой и участием авиации.

Вечером 28 февраля телеграм-канал «Новости Ейска» опубликовал кадры с дымом в районе аэродрома и сообщил о звуках взрывов.

РБК направил запрос в Минобороны и обратился за комментарием в пресс-службу губернатора Краснодарского края.

За последние дни в России произошло несколько атак с применением беспилотников. 28 февраля стало известно о падении беспилотника вблизи деревни Губастово под Коломной. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вероятной целью дрона был объект гражданской инфраструктуры. БПЛА нашли неподалеку от компрессорной станции, относящейся к магистральному трубопроводу «Касимовское ПХГ — КС «Воскресенск». Утром 28 февраля дрон влетел в окно квартиры жилого дома в Белгороде, а накануне вечером в городе нашли обломки еще трех беспилотников. При всех инцидентах пострадавших не было.

В ночь на 28 февраля взрывы и пожар произошли на нефтебазе в Туапсе в Краснодарском крае. База находится на улице Индустриальная, на ней же располагается объект «Кубаньнефтепродукт» — дочерняя организация «Роснефти». Еще один беспилотник нашли в Адыгее. Минобороны сообщало, что оба беспилотника потеряли управление в результате работы средств радиоэлектронной борьбы.

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