Суэцкий канал не смогли разблокировать после снятия Ever Given с мели

Возможность свободного прохода судов по Суэцкому каналу остается под вопросом, хотя 400-метровый контейнеровоз и снят с мели. Его предстоит отбуксировать в место стоянки, но сейчас этому мешают погодные условия

Фото: Suez Canal Authority / Global Look Press

Контейнеровоз Ever Given сняли с мели, но развернуть его и разблокировать Суэцкий канал пока не удается, пишет Bloomberg. Как сообщает Reuters, из-за сильного ветра судно сдвинулось обратно, хотя и остается на плаву.

Как пишет Bloomberg, попытки развернуть судно вдоль течения, которые буксиры предпринимают с 11:30 по местному времени (12:30 мск), продолжаются. В 16:11 мск (15:11 по местному времени) Reuters сообщил, что судно все же освободили и начали его отбуксировку. Движение будет восстановлено после того, как Ever Given встанет на временную стоянку.

400-метровый контейнеровоз сел на мель и заблокировал одну из важнейших судоходных артерий мира 23 марта. Из-за этого на подходах к Суэцкому каналу образовалась пробка из нескольких сотен судов, в том числе танкеров с нефтью. Опрошенные РБК эксперты говорили, что даже после разблокировки канала очередь рассосется не ранее чем через несколько дней.

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О том, что контейнеровоз снят с мели, стало известно в ночь на 29 марта. Для этого рабочим пришлось переместить порядка 27 тыс. куб. м песка. О разблокировке канала после этого заявил президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси. Глава управления Суэцкого канала генерал-лейтенант Усама Рабийе сообщил, что на восстановление нормального пропускного режима судов через канал уйдет примерно три с половиной дня.