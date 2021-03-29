Суэцкий канал не смогли разблокировать после снятия Ever Given с мели

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 75,83 (+0,07) Инвестиции, 13:11
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 89,35 (+0,09) Инвестиции, 13:11
В США выпустят кроссовер на солнечной энергии. Фото Авто, 16:34 ФСБ сообщила о попытке футболиста передать Украине детали для С-300 Общество, 16:33 В Минтруде назвали средний размер пенсии в России Общество, 16:32 Защитник «Спартака» Маслов покинул расположение молодежной сборной России Спорт, 16:30 На какую криптовалюту обратить внимание на этой неделе. 6 вариантов Крипто, 16:27 Повсюду клоны: какие ИТ-технологии помогут вам превзойти конкурентов Pro, 16:26 Infiniti рассказала о системе полуавтоматического управления нового QX60 Авто, 16:15 Власти назвали преимущество из-за пропажи Ярославля с купюр Финансы, 16:13 Кремль объяснил присутствие замглавы Минобороны на параде в Мьянме Политика, 16:12 Что означает термин «профессии будущего» Экономика образования, 16:00  Суэцкий канал не смогли разблокировать после снятия Ever Given с мели Общество, 16:00 Кремль ответил на вопрос об участии Путина в переговорах по климату Политика, 15:58 УЕФА отреагировал на незасчитанный гол Роналду в ворота Сербии Спорт, 15:55 Тинькофф Банк подал иск к МТС на ₽1,1 млрд Бизнес, 15:54
Общество ,  
0 

Суэцкий канал не смогли разблокировать после снятия Ever Given с мели

Возможность свободного прохода судов по Суэцкому каналу остается под вопросом, хотя 400-метровый контейнеровоз и снят с мели. Его предстоит отбуксировать в место стоянки, но сейчас этому мешают погодные условия
Фото: Suez Canal Authority / Global Look Press
Фото: Suez Canal Authority / Global Look Press

Контейнеровоз Ever Given сняли с мели, но развернуть его и разблокировать Суэцкий канал пока не удается, пишет Bloomberg. Как сообщает Reuters, из-за сильного ветра судно сдвинулось обратно, хотя и остается на плаву.

Как пишет Bloomberg, попытки развернуть судно вдоль течения, которые буксиры предпринимают с 11:30 по местному времени (12:30 мск), продолжаются. В 16:11 мск (15:11 по местному времени) Reuters сообщил, что судно все же освободили и начали его отбуксировку. Движение будет восстановлено после того, как Ever Given встанет на временную стоянку.

400-метровый контейнеровоз сел на мель и заблокировал одну из важнейших судоходных артерий мира 23 марта. Из-за этого на подходах к Суэцкому каналу образовалась пробка из нескольких сотен судов, в том числе танкеров с нефтью. Опрошенные РБК эксперты говорили, что даже после разблокировки канала очередь рассосется не ранее чем через несколько дней.

Video

О том, что контейнеровоз снят с мели, стало известно в ночь на 29 марта. Для этого рабочим пришлось переместить порядка 27 тыс. куб. м песка. О разблокировке канала после этого заявил президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси. Глава управления Суэцкого канала генерал-лейтенант Усама Рабийе сообщил, что на восстановление нормального пропускного режима судов через канал уйдет примерно три с половиной дня.

Неделя в пробке: как разблокировали Суэцкий канал. Фоторепортаж
Фотогалерея 

По плану, контейнеровоз отбуксируют на север, в район Большого Горького озера, входящего в систему Суэцкого канала. Там специалисты проведут его технический осмотр.

Читайте на РБК Pro
Как выросли зарплаты айтишников за год Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой — Bloomberg Маршрут построим: как краснодарцы выручили ₽90 млн на «последней миле» Математик, обыгравший Уолл-стрит: правила инвестирования Джима Саймонса
Автор
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Суэцкий канал Египет контейнеровоз
Материалы по теме
Неделя в пробке: как разблокировали Суэцкий канал. Фоторепортаж
Общество
Президент Египта заявил об успешной разблокировке Суэцкого канала
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter