Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 марта
Погибшие и пострадавшие
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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 28 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 571 тыс. человек. Согласно же актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились уже 666 тыс. человек, более 141 тыс. выздоровели.
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Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, стали США (124 686), которые обошли Италию (92 472) и Китай (82 061). Следом идут Испания (73 235), Германия (57 695) и Франция (38 105).