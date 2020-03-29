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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 марта

Количество случаев заражения в России превысило 1,5 тыс., в мире от коронавируса умерли более 30 тыс. человек. Главное — в обзоре РБК
Коронавирус
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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Погибшие и пострадавшие

  • По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 28 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 571 тыс. человек. Согласно же актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились уже 666 тыс. человек, более 141 тыс. выздоровели.

  • Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, стали США (124 686), которые обошли Италию (92 472) и Китай (82 061). Следом идут Испания (73 235), Германия (57 695) и Франция (38 105).

  • Всего в мире от коронавируса умерли, по данным Университета Джонса Хопкинса, 30 864 человека. Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в Италии — 10023. По данным ВОЗ, от вируса скончались 26,9 тыс. человек.

Ситуация в России

  • Количество зараженных коронавирусом в России превысило 1,5 тыс. человек. За последние сутки было зафиксировано 270 новых случаев, в том числе у 13 детей в Москве. Всего выздоровели 59 человек, количество умерших достигло восьми человек.
  • Премьер Михаил Мишустин приказал полностью закрыть границы России с полуночи 30 марта. Предусмотрены исключения (для дипломатов, водителей грузовиков, поездных бригад, членов официальных делегаций, жителей Калининграда при условии поездки в другие регионы России и т.п.).
  • Правительство также определило список товаров, которые можно будет продавать во время следующей нерабочей недели (среди них моющие средства, бензин, спички, очки, сигареты, похоронные принадлежности).
  • По данным источников РБК и «РИА Новости», правительство рассматривает возможность ограничить передвижение по России, а также остановить пассажирское железнодорожное и авиасообщение. В пресс-службе правительства ни подтверждать, ни опровергать это не стали.

  • Сбербанк решил предоставить клиентам, пострадавшим от коронавируса, кредитные и ипотечные каникулы.

Ситуация в других странах
  • Число жертв коронавируса в мире превысило 30 тыс. человек. Больше всего умерших — более 10 тыс. — в Италии.
  • В США от коронавируса умер младенец. Это первая зафиксированная младенческая смертность от COVID-19.
  • В китайском городе Ухань, в котором и началась вспышка, возобновило работу метро, в провинции Хубэй восстановлено внутреннее авиасообщение.

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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