Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 марта

Количество случаев заражения в России превысило 1,5 тыс., в мире от коронавируса умерли более 30 тыс. человек. Главное — в обзоре РБК

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Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Погибшие и пострадавшие