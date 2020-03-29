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В провинции Хубэй восстановили внутреннее авиасообщение

В китайской провинции Хубэй, где зарегистрировали первую вспышку коронавирусной инфекции, восстановили внутреннее авиасообщение с полуночи 29 марта, передает «Синьхуа».

Пассажирские рейсы возобновились между всеми аэропортами провинции, за исключением международного аэропорта Ухани Тяньхэ. Грузовые авиаперевозки восстановили во все аэропорты региона.

Авиасообщение внутри провинции было приостановлено почти два месяца для борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа.

Ранее в Китае объявили о снятии транспортных ограничений с Уханя. С 8 апреля транспортное сообщение с городом будет открыто, ограничения на въезды и выезды в остальной части провинции сняли с полуночи 25 марта.

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В провинции Хубэй по данным на 28 марта не обнаружили новых случаев заболевания. В Ухани зарегистрировали пять новых смертей от коронавирусной инфекции. Всего в провинции было зафиксировано 67 801 заболевших, 50 006 из которых нашли в Ухани.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Китай, коронавирус, ограничительные меры
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