В Ухане метро частично возобновило работу после карантина

В китайском городе Ухань, откуда началось распространение нового типа коронавируса, после двухмесячного карантина возобновил работу метрополитен, об этом сообщается на сайте правительства города.

«С 28 марта Ухань возобновит работу линий 1, 2, 3, 4, 6 и 7», — сообщает правительство города. В настоящее время в Ухане есть девять действующих веток метро.

Сейчас на станциях метро пассажирам будут измерять температуру тела с помощью тепловизоров. Кроме того, на сиденьях в вагонах размещены наклейки желтого цвета с надписью «сидеть через одного» для соблюдения необходимой дистанции. Кроме того, все пассажиры обязаны носить защитные маски.

Из-за вспышки коронавируса 23 января было приостановлено транспортное сообщение с городом, местным жителям запретили покидать населенный пункт. Городской общественный транспорт также временно приостановил свою работу.

Ранее правительство провинции Хубэй сообщило, что ограничения на транспортное сообщение с Уханем будут сняты с 8 апреля.

Ограничения на въезды и выезды в остальной части провинции сняли с полуночи 25 марта. Образовательные учреждения в провинции останутся закрытыми неопределенное время до того, как власти оценят текущую ситуацию с распространением вируса.