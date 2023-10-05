В московских клиниках возникли проблемы с вакцинами от свинки

В части государственных и частных клиник пропала тройная вакцина корь — краснуха — паротит и моновакцина от паротита. В депздраве Москвы обещают появление вакцины в ноябре

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В государственных медучреждениях и частных клиниках Москвы и Санкт-Петербурга возникли проблемы с тройной вакциной от кори, краснухи и паротита, а также с однокомпонентной вакциной от свинки, выяснил РБК.

Кому и в каком возрасте нужно проходить вакцинацию от кори, краснухи и паротита Комплексная прививка от кори, краснухи и паротита делается дважды: детям в возрасте 12–15 месяцев и ревакцинация при достижении шестилетнего возраста. Вакцинация от кори, краснухи и паротита входит в обязательный календарь прививок. В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки врачи могут рекомендовать пройти повторную вакцинацию в старшем возрасте.

Есть ли вакцины в поликлиниках Москвы и Санкт-Петербурга

В департаменте здравоохранения Москвы РБК сообщили, что на сегодняшний день для иммунизации детей против кори в детских городских поликлиниках доступна живая коревая моновакцина. Поставки комбинированной вакцины против кори, краснухи и паротита ожидаются в ноябре.

В Петербурге вакцина есть, утверждают власти города. Как сообщили РБК в пресс-службе комитета здравоохранения Санкт-Петербурга, в районных поликлиниках имеется 7,7 тыс. доз коревой вакцины, 800 доз препарата трехкомпонентной вакцины «Вактривир» и 970 доз вакцины от кори и паротита.

По данным ведомства, за восемь месяцев 2023 года вакцинирование против кори прошли 51,33 тыс. человек, из них 38,09 тыс. — дети. В ведомстве отметили, что на сегодняшний день план по вакцинации населения выполнен на 84,4%, по детям — на 75,8%. Ревакцинацию прошли 71,57 тыс. граждан, из них 46,22 тыс. — дети. План ревакцинации выполнен на 78,9%, по детям — на 70,1%.

РБК направил запрос в Минздрав.

Какими вакцинами прививают от кори, краснухи, паротита

В июле 2022 года американская фармкомпания MSD, производитель вакцины М-М-Р II от кори, краснухи и паротита, разослала сообщения о прекращении поставок в Россию вакцин от кори, краснухи и паротита, а также ветряной оспы. По закону компания может реализовать планы по прекращению поставок препаратов только спустя год с момента уведомления Минздрава и Росздравнадзора.

Аналогом вакцины М-М-Р II является препарат «Вактривир» производства НПО «Микроген». Компания также выпускает препараты для профилактики кори, краснухи и паротита по отдельности.

По данным аналитиков DSM Group, за первое полугодие 2023 года в госсегмент в денежном и количественном выражении препарата М-М-Р II поступило в два раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года. За первое полугодие прошлого года препарата зарубежного производства в госсегмент поставили на 2,34 млн руб. в количестве 3,38 тыс. упаковок. За аналогичный период 2023 года препарата MSD для госсегмента закупили на 1,04 млн руб. в количестве 1,5 тыс. упаковок.

За весь 2022 год препарата М-М-Р II закупили для госсегмента на 5,78 млн руб. в количестве 8,39 тыс. упаковок. За восемь месяцев 2023 года его приобрели для госсегмента на 2,77 млн руб. в количестве 4 тыс. упаковок.

В пресс-службе «Нацимбио» заявили РБК, что холдинг ведет поставки вакцин для Национального календаря профилактических прививок в соответствии с условиями государственных контрактов, которые формирует госзаказчик. «Вакцина «Вактривир», согласно условиям заключенных государственных контрактов, поставляется в 2023 году в регионы России в несколько этапов в объеме 2,48 млн доз. На первом этапе до 1 марта уже поставили 298 тыс. доз, в рамках второго этапа до 25 декабря планируется к поставке еще 2,18 млн доз», — подчеркнули в пресс-службе «Нацимбио», добавив, что паротитно-коревая вакцина в объеме 957 тыс. доз также запланирована к отгрузке до 25 декабря, а вакцину от паротита планируют отгрузить до 25 ноября в объеме 37,7 тыс. доз.

В холдинге также отметили, что досрочно завершили поставки коревой вакцины в регионы. По госконтрактам с Минздравом в регионы передано в общей сложности 907,8 тыс. доз монопрепарата для календаря прививок. Кроме того, в этом году для вакцинации в рамках подчищающей иммунизации против кори, которая проводится в стране по поручению Роспотребнадзора, «Микроген» дополнительно выпустил более 800 тыс. доз моновакцины.

Можно ли привиться в частных клиниках

В «Медси» оператор горячей линии сообщил корреспонденту РБК, что в сети клиник и медицинских центров отсутствует тройная вакцина корь — краснуха — паротит. В пресс-службе сети клиник подтвердили, что в настоящее время отмечается дефектура тройной вакцины корь — краснуха — паротит у поставщиков, соответственно, есть дефицит в клиниках по этому наименованию.

Нет тройной вакцины от кори, краснухи и паротита также в сети многопрофильных медицинских центров «Мать и дитя», клинике EMC, многопрофильной клинике «Скандинавия», в медцентрах «Медскан» и «Хадасса», сети «Инвитро», а также клинике «Центральная поликлиника Литфонда».

«В настоящее время дефицит тройной вакцины корь — краснуха — паротит имеет место в России в целом, и наши клиники здесь не являются исключением», — отметил в разговоре с корреспондентом РБК медицинский директор ГК «Медскан» Сергей Арабаджян.

В чем преимущество вакцинации комбинированными препаратами

По словам Арабаджяна, преимуществом тройной вакцины является более низкая общая нагрузка на иммунную систему организма по сравнению с тремя однократными введениями. По словам педиатра и инфекциониста ЕМС Юлии Климовой, преимущество тройной вакцины заключается лишь в минимизации числа инъекций. Аналогичной позиции придерживается заместитель медицинского директора сети клиник и медцентров «Медси» Ксения Шеховцова.

Врач-эпидемиолог «Инвитро» Дарья Тихонова считает, что говорить о преимуществах комбинированных и моновакцин не совсем корректно, так как выбор препаратов зависит от ряда факторов. По ее словам, нужно учитывать прививочный и аллергологический анамнезы, возраст пациента, противопоказания, наличие или же отсутствие контакта с инфекционным больным.

Как отметила Тихонова, к очевидным плюсам введения комбинированной вакцины, помимо уменьшения числа инъекций и снижения нагрузки на иммунитет, можно также отнести снижение аллергизации. Эксперт добавила, что комбинированные вакцины, как правило, используются для плановой иммунизации детей (особенно первого года жизни), а для экстренной профилактики взрослых предпочтительно применение моновакцин.

В каких клиниках нет однокомпонентных вакцин от паротита и кори

Вакцина от паротита отсутствует в сети детских клиник доказательной медицины DocDeti, а также в «Мать и дитя», «Инвитро», EMC, «Медси» и клинике «Скандинавия».

Паротит (он же свинка) — острое вирусное заболевание, сопровождающееся интоксикацией, лихорадкой, увеличением одной или нескольких слюнных желез, нередко поражением других железистых органов и центральной нервной системы. Вирус передается воздушно-капельным (при разговоре, кашле, поцелуях) и контактно-бытовым (при использовании общей посуды, игрушек и других инфицированных предметов) путями.

В клиниках «Мать и дитя» и «Скандинавия» также нет одинарной вакцины от кори.