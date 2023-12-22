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Регионы получат более 360 тыс. доз вакцины от кори, краснухи и паротита

Минздрав: регионы получат 367 тыс. доз вакцины от кори, краснухи и паротита
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Более 367 тыс. доз вакцины от кори, краснухи и паротита введены в оборот, на днях она поступит в регионы. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

По его словам, 21 декабря компания «Нацимбио» начала поставлять вакцину из своего подмосковного распределительного центра в российские субъекты. Она будет доступна в региональных медучреждениях в ближайшие дни.

Как ранее сообщил Минздрав, «Нацимбио» планирует поставку следующей партии в 185,5 тыс. доз на 19 января.

Путин связал проблемы с вакцинами от кори с нехваткой яиц
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Во время прямой линии Владимир Путин заявил, что всплеск заболеваемости корью в России связан с людьми, переехавшими в том числе с территории Украины, где был низкий уровень иммунизации.

Комментируя вопрос наличия вакцин от кори, краснухи и паротита, Путин назвал ситуацию «сбоем» и связал его возникновение с недостатком куриных яиц, которые являются сырьем для производства препарата.
 

На следующий день решить проблему вакцинации призвал премьер-министр Михаил Мишустин. В своем выступлении на заседании правительства он сказал, что «обеспечение граждан трехкомпонентной вакциной от кори, паротита и краснухи» — важное направление работы. С этой задачей нужно разобраться для снижения роста заболеваемости, заключил премьер.

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Теги
корь вакцинация Минздрав
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