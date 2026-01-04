«Буратино» собрал более ₽1 млрд за четыре дня проката

Фильм «Буратино» собрал более 1 млрд рублей за четыре дня проката

Фото: Артём Геодакян / ТАСС

Российский музыкальный фильм «Буратино» режиссера Игоря Волошина за четыре дня проката собрал более 1 млрд руб., следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

В прокат картина вышла 1 января 2026 года. По состоянию на 14:50 4 января, общие сборы фильма составили 1 016 116 587 руб.

Фильм «Буратино» основан на сказочной повести Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». В картине снялись Александр Яценко, Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Александр Петров, Марк Эйдельштейн, Рузиль Минекаев, Лев Зулькарнаев и Светлана Немоляева.

Одновременно с «Буратино» в прокат вышли фильмы «Чебурашка 2» и «Простоквашино». Первый собрал свыше 1 млрд руб. в первый день, сейчас общие сборы картины составили более 2,3 млрд руб. Сборы «Простоквашино» также превысили 1 млрд руб. 4 января.

«Чебурашка 2» является второй частью одноименного фильма, который считается самым кассовым в истории российского проката. Режиссером обеих картин выступил Дмитрий Дьяченко. Фильмы рассказывают о приключениях сказочного героя Чебурашки и его друга Гены. Роли в фильме исполнили Ольга Кузьмина, Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Дмитрий Лысенков. «Простоквашино» основан на цикле произведений писателя Эдуарда Успенского о деревне Простоквашино. Режиссером картины выступил Сарик Андреасян. В фильме снялись Иван Охлобыстин, Лиза Моряк, Павел Прилучный, Антон Табаков и Павел Деревянко.

«Интерес зрителей к семейному кино сегодня заметно растет: это подтверждают первые дни января, когда сразу три картины преодолели отметку 1 млрд руб. в прокате», — прокомментировала министр культуры России Ольга Любимова.

Она отметила, что обращение к литературным первоисточникам и знакомым образам находится отклик у зрителей всех возрастов.

После начала специальной военной операции России на Украине крупнейшие американские киностудии отказались выпускать свои новинки в российский прокат.