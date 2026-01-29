Патриарх Кирилл призвал запретить аборты матерям без согласия отцов

Психика женщин «более подвижна», поэтому решение об аборте должно приниматься только с согласия будущего отца ребенка, заявил патриарх Кирилл. РПЦ неоднократно призывала к законодательному запрету склонения к аборту

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Решение об аборте женщина должна принимать только с согласия отца ребенка, если их брак зарегистрирован, поскольку психика женщин «более подвижна». Такое мнение выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на пленарном заседании XIV Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации.

«Решение в отношении детей всегда должна принимать семья, а не отдельный родитель. Считаю, что правильно было бы, если осуществление аборта стало невозможным по решению только матери, без согласия отца ребенка. В случае, конечно, зарегистрированного брака», — сказал патриарх.

По его словам, матери могут быть более эмоционально нестабильными, их психика «более подвижна», а отцы уравновешивают их эмоциональное состояние, чтобы женщина «не совершала страшного преступления против семьи».

«Необходима законодательная защита ребенка в материнской утробе», — подчеркнул патриарх. Он добавил, что ежегодно в России совершаются «тысячи абортов как рутинная услуга».

В 2023 году патриарх Кирилл выступил с инициативой о принятии федерального закона, запрещающего склонение к абортам. Он подчеркнул, что подобная мера необходима для преодоления демографического кризиса в стране.

В конце января 2026 года заместитель председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина сообщила, что в Госдуме обсудили необходимость принятия федерального закона, который ввел бы административную ответственность за склонение женщин к аборту. По ее словам, сейчас такие законы приняты местными парламентами в 30 регионах.