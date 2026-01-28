В Думе обсудили введение штрафов за склонение к абортам

Участники круглого стола в Госдуме выступили за принятие федерального закона с наказанием за склонение к абортам. Сейчас такие законы принимаются регионами, а первый штраф на 5 тыс. руб. был выписан биологическому отцу

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Госдуме обсудили необходимость принятия федерального закона, который ввел бы административную ответственность за склонение женщин к искусственному прерыванию беременности. Сейчас такие законы приняты местными парламентами в 30 регионах, сообщила на встрече заместитель председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, президент благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина. Круглый стол организовал комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Москвитина сообщила, что подобный закон уже прошел первое чтение в Биробиджане и если его примут, то Еврейская автономная область станет 31-м регионом с таким законом. Размеры штрафов в регионах за склонение женщины к аборту различаются. К примеру, в Крыму штраф может достигать 500 тыс. руб. за нарушение со стороны юридических лиц. В то же время в Иркутском крае административные штрафы за склонение к абортам для должностных лиц составляют от 5 тыс. до 10 тыс. руб., а для юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

В то же время есть и регионы, где склонение к абортам является правонарушением, но штраф за это пока не установлен, сообщила на круглом столе эксперт комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Софья Дробязко.

В круглом столе приняла участие жительница Мордовии, где местный закон также принят. Она рассказала, что подала заявление о склонении к аборту на биологического отца своих детей, а в качестве наказания ему назначили штраф в размере 5 тыс. руб., это стало первым подобным судебным решением в России. При этом женщина заявила, что почувствовала «моральное удовлетворение».

«Этот закон позволяет нам размышлять о прерывании беременности как о противоправном действии. Это деструктивное явление. Женщина имеет право пойти на это сама, но какое право на это имеют люди, которые на нее могут давить? И, как правило, самый близкий круг людей — это либо супруг, либо отец детей, либо ее мать. Особый кошмар — это работодатели, которые ставят перед выбором женщину и склоняют к заявлению об уходе по собственному желанию», — заявила Москвитина.

Генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников заявил, что мужчины наравне с женщиной сталкиваются с психологическими, моральными и духовными последствиями абортов. «Я бы очень просил вас, дорогие законодатели, если можно, работая в том числе и над этим законом, отразить во всех законодательных актах роль «мужчины», «отца» в этом процессе и вообще в этом дискурсе», — обратился он к депутатам.

В 2023 году патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывал принять закон о запрете склонения к аборту на федеральном уровне. По его мнению, это особенно актуально в условиях демографического кризиса. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая указывала, что для начала необходимо проанализировать опыт регионов. «Причем не один, не два месяца, а как минимум год точно надо посмотреть, как эти законы применяются», — говорила она.

Председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в ноябре 2025 года обращала внимание на то, что термин «склонение к аборту» ей плохо понятен. Для меня это малопонятный термин, потому что обвинить можно [кого угодно]. Речь идет и о близких родственниках», — сказала Останина журналистам. Так, по ее словам, мать может быть обвинена в склонении к аборту, если посоветует дочери отказаться от рождения ребенка из-за ее юного возраста.

Депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов согласился с Останиной. По его словам, это «тот случай, когда коллеги из регионов в уличной обуви зашли в спальни своих жителей».