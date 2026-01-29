Билалову вменили хищение $200 млн «Сбера» на Олимпиаде в Сочи
Бывшему вице-президенту Олимпийского комитета России (ОКР) и экс-главе совета директоров компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеду Билалову вменяют причастность к хищению средств, выделенных «Сбербанком» на Олимпиаду в Сочи, следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС.
По версии следствия, за возведение объектов отвечало ОАО «Красная поляна», подконтрольное Билалову и его брату Магомеду. В число этих объектов входил гостиничный комплекс «Горки город» в Красной Поляне. В 2009 году ОАО «Красная поляна» заключило с госкорпорацией «Олимпстрой» несколько соглашений, связанных с финансированием строительства «Горной карусели». Два года спустя компания разместила более 1 млрд руб., полученных в Сбербанке России «по договорам долевого участия в строительстве», в ОАО «Национальный банк развития бизнеса», акционером и председателем совета директоров в котором был Магомед Билалов.
«РИА Новости» уточняет, что Билалов и учредитель ООО «Сады Киви» Мусайиб Исмаилов, по версии обвинения, сформировали фиктивное соглашение от 2013 года, согласно которому якобы по поручению Сбербанка 27,3% акций ОАО «Красная поляна» были проданы за $200 млн сторонней фирме.
Затем фигуранты обратились в суд в Киевской области с иском к «Сбербанку» о взыскании упущенной выходы от продажи акций, тот постановил взыскать с банка $200 млн. После этого Билалов и Исмаилов подали иск в суд США и попросили признать и привести в исполнение постановление украинского суда. Этот иск, как отмечает издание, пока не рассмотрен.
Следствие сочло действия подсудимых покушением на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Им грозит до семи лет и трех месяцев лишения свободы.
Тверской суд Москвы заочно арестовал Билалова, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
Билалова арестовали на два месяца. Этот срок начнет исчисляться с момента его задержания на территории России или экстрадиции из-за рубежа. Как сообщила в суде следователь, Билалов покинул страну десять лет назад, он живет в США. Бывший вице-президент ОКР объявлен в международный розыск.
В отношении Ахмеда Билалова в России в 2013 году было заведено уголовное дело по обвинению в причастности к «необоснованным затратам средств на поездки руководства компании в страны дальнего зарубежья с использованием элементов роскоши» из бюджета «Курортов Северного Кавказа». Билалов после этого уехал в Британию.
Экс-вице-президент ОКР в октябре 2019 года был задержан Миграционной службой США (ICE) из-за нарушений миграционного режима. Билалова задержали в его доме во Флориде, где он находился под стражей в ожидании депортации.
Билалов — двоюродный брат бывших владельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых, арестованных по делу о создании преступного сообщества и хищении 2,5 млрд руб.
Незадолго до возбуждения уголовного дела Билалова раскритиковал президент России Владимир Путин. Осматривая спортивно-туристический комплекс «Горная карусель» в феврале 2013 года, который должен был быть сдан еще за два года до визита главы государства, Путин поинтересовался о сроках завершения строительства. «Вице-президент олимпийского комитета страны занимается вот такой стройкой? И так стаскивает ее по срокам?» — спросил он.
