Билалову вменили хищение $200 млн «Сбера» на Олимпиаде в Сочи

По версии следствия, фигуранты нанесли «Сбербанку» ущерб за счет фиктивного соглашения и похитили у него $200 млн. Экс-вице-президент ОКР заочно арестован на два месяца, обвинение полагает, что он находится в США

Ахмед Билалов (Фото: Машков Юрий / ИТАР-ТАСС)

Бывшему вице-президенту Олимпийского комитета России (ОКР) и экс-главе совета директоров компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеду Билалову вменяют причастность к хищению средств, выделенных «Сбербанком» на Олимпиаду в Сочи, следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС.

По версии следствия, за возведение объектов отвечало ОАО «Красная поляна», подконтрольное Билалову и его брату Магомеду. В число этих объектов входил гостиничный комплекс «Горки город» в Красной Поляне. В 2009 году ОАО «Красная поляна» заключило с госкорпорацией «Олимпстрой» несколько соглашений, связанных с финансированием строительства «Горной карусели». Два года спустя компания разместила более 1 млрд руб., полученных в Сбербанке России «по договорам долевого участия в строительстве», в ОАО «Национальный банк развития бизнеса», акционером и председателем совета директоров в котором был Магомед Билалов.

«РИА Новости» уточняет, что Билалов и учредитель ООО «Сады Киви» Мусайиб Исмаилов, по версии обвинения, сформировали фиктивное соглашение от 2013 года, согласно которому якобы по поручению Сбербанка 27,3% акций ОАО «Красная поляна» были проданы за $200 млн сторонней фирме.

Затем фигуранты обратились в суд в Киевской области с иском к «Сбербанку» о взыскании упущенной выходы от продажи акций, тот постановил взыскать с банка $200 млн. После этого Билалов и Исмаилов подали иск в суд США и попросили признать и привести в исполнение постановление украинского суда. Этот иск, как отмечает издание, пока не рассмотрен.

Следствие сочло действия подсудимых покушением на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Им грозит до семи лет и трех месяцев лишения свободы.

Тверской суд Москвы заочно арестовал Билалова, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Билалова арестовали на два месяца. Этот срок начнет исчисляться с момента его задержания на территории России или экстрадиции из-за рубежа. Как сообщила в суде следователь, Билалов покинул страну десять лет назад, он живет в США. Бывший вице-президент ОКР объявлен в международный розыск.