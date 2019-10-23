США объяснили задержание Ахмеда Билалова

Бывший вице-президент ОКР, экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов был задержан в США за нарушение иммиграционного режима, говорится в заявлении американской миграционной и таможенной службы (ICE), поступившем в РБК.

Билалов приехал в США в мае 2016 года не в качестве иммигранта и не выехал вовремя из Америки, как это требуется в соответствии с правилами пребывания в стране. Его задержали в его доме во Флориде, сейчас он находится под стражей в ожидании.

О каких именно условиях идет речь не уточняется.

Ранее в среду о задержании Билалова сообщила Miami Herald со ссылкой на источники. Собеседники издания не смогли уточнить, добивается ли Россия его экстрадиции или же задержание связано с другим правонарушением.





Билалов — двоюродный брат бывших владельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых, арестованных по делу о создании преступного сообщества и хищении 2,5 млрд руб.