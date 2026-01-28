 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Следствие попросило арестовать экс-вице-президента Олимпийского комитета

Суд попросили арестовать вице-президента Олимпийского комитета России Билалова
Тверской райсуд Москвы попросили заочно арестовать экс-вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, который уехал в Великобританию еще в 2013 году, после критики Путина о слишком большой стоимости объектов в Сочи
Ахмед Билалов
Ахмед Билалов (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

В Тверской районный суд Москвы поступило ходатайство об аресте бывшего вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) и экс-главы совета директоров компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова. В карточке дела упоминаются только фамилия и инициалы подозреваемого. ТАСС утверждает, что речь о бывшем вице-президенте Олимпийского комитета.

В отношении Билалова, согласно карточке, ведется расследование по уголовном делу, по ст. 159, Ч. 4 — «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

В отношении Ахмеда Билалова в России в 2013 году было заведено уголовное дело по обвинению в причастности к «необоснованным затратам средств на поездки руководства компании в страны дальнего зарубежья с использованием элементов роскоши» из бюджета «Курортов Северного Кавказа». Билалов после этого уехал в Британию.

Экс-вице-президент ОКР в октябре 2019 года был задержан миграционной службы США (ICE) из-за нарушений миграционного режима. Билалова задержали в его доме во Флориде, где он находился под стражей в ожидании депортации.

Билалов — двоюродный брат бывших владельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых, арестованных по делу о создании преступного сообщества и хищении 2,5 млрд руб.

Незадолго до возбуждения уголовного дела Билалова раскритиковал президент России Владимир Путин. Осматривая спортивно-туристический комплекс «Горная карусель» в феврале 2013 года, который должен был быть сдан еще за два года до визита главы государства, Путин поинтересовался о сроках завершения строительства. «Вице-президент Олимпийского комитета страны занимается вот такой стройкой? И так стаскивает ее по срокам?», — спросил он.

