Аэропорт Мурманска закрыли для полетов
В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения на прием и вылет рейсов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропорта Мурманск (код ИКАО: ULMM)», — говорится в сообщении.
В ночь на 29 января запрет на полеты вводили в аэропорту Санкт-Петербурга, это произошло на фоне атаки дронов. По данным Минобороны, за ночь над регионами России перехватили и уничтожили 104 беспилотника.
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