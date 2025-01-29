Аэропорт Мурманска закрыли для полетов

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В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения на прием и вылет рейсов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропорта Мурманск (код ИКАО: ULMM)», — говорится в сообщении.

В ночь на 29 января запрет на полеты вводили в аэропорту Санкт-Петербурга, это произошло на фоне атаки дронов. По данным Минобороны, за ночь над регионами России перехватили и уничтожили 104 беспилотника.

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