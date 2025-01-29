Аэропорт Петербурга приостановил работу

Петербургский аэропорт Пулково временно ограничил работу, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Аэропорт приостановил работу в 2:56 мск.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — написал Кореняко.

Обеспечение безопасности полетов является основным приоритетом сотрудников аэропорта, добавил представитель ведомства. Причину введения особых мер в Пулково Кореняко не уточнил.

Ранее аналогичные ограничения вводили в аэропорту Казани. В 00:55 мск воздушная гавань перестала принимать и отправлять самолеты. Менее чем через два часа аэропорт возобновил работу в полноценном режиме.

В начале Пулково дважды приостанавливал работу из-за сильного снегопада. В первый раз воздушная гавань прекратила прием и отправку рейсов почти на пять часов. Во второй раз ограничения действовали почти два часа.

Позднее в Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили, что из-за погодных условий в аэропорту были задержаны около 90 рейсов.