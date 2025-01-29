Над Тверской областью за ночь сбили 29 беспилотников
Силы ПВО в Тверской области за минувшую ночь сбили 29 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
«За минувшую ночь над территорией Тверской области силами Минобороны РФ отражена атака 29 БПЛА», — сообщается в телеграм-канале «Пул 69», который транслирует решения главы региона.
Прошлой ночью губернатор сообщил, что над регионом ликвидировали 20 беспилотников. В частности, шесть дронов перехватили и обезвредили в Торопецком районе. Менее чем через полчаса телеграм-канал сообщил о нескольких сбитых дронах в районе города Андреаполь. Около 2:14 мск «Пул 69» написал, что всего над Торопецким районом сбили 20 дронов.
От беспилотников никто не пострадал. Разрушений на земле нет.
В последний раз Тверская область подвергалась атакам дронов два дня назад. Согласно ежедневной сводке Минобороны России, 27 января в регионе ликвидировали один беспилотник. В результате атаки также пострадавших и разрушений не было.
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