 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Над Тверской областью за ночь сбили 29 беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России / Global Look Press
Фото: Минобороны России / Global Look Press

Силы ПВО в Тверской области за минувшую ночь сбили 29 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

«За минувшую ночь над территорией Тверской области силами Минобороны РФ отражена атака 29 БПЛА», — сообщается в телеграм-канале «Пул 69», который транслирует решения главы региона.

Губернатор Тверской области сообщил о работе ПВО в регионе
Политика
Фото:РИА Новости

Прошлой ночью губернатор сообщил, что над регионом ликвидировали 20 беспилотников. В частности, шесть дронов перехватили и обезвредили в Торопецком районе. Менее чем через полчаса телеграм-канал сообщил о нескольких сбитых дронах в районе города Андреаполь. Около 2:14 мск «Пул 69» написал, что всего над Торопецким районом сбили 20 дронов.

От беспилотников никто не пострадал. Разрушений на земле нет.

В последний раз Тверская область подвергалась атакам дронов два дня назад. Согласно ежедневной сводке Минобороны России, 27 января в регионе ликвидировали один беспилотник. В результате атаки также пострадавших и разрушений не было.

Читайте РБК в Telegram.

В Пусане загорелся пассажирский самолет. Фото

Порошковое и пакетированное вино. Разоблачение главных мифов о вине

Россиянин лишился титула чемпиона мира из-за мельдония

В России показали предсерийный образец электрокара «Атом»

Названы города России, где снизились цены на новостройки

Производство пива в России выросло более чем на 10%

Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта

Правительство поддержало отказ от ареста беременных и отцов-одиночек

В России сертифицировали новое оборудование для квантовых коммуникаций

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Тверская область Игорь Руденя беспилотники
Материалы по теме
Губернатор Тверской области сообщил о работе ПВО в регионе
Политика
В Тверской области почти на четыре месяца запретили запускать фейерверки
Общество
В Тверской области восстановили движение на трассе М-9 после атаки БПЛА
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 101,6 (-1,15) Инвестиции, 28 янв, 18:43 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 97,97 (+0,83) Инвестиции, 28 янв, 18:43
Суд в США приостановил решение Трампа о заморозке федеральных грантовПолитика, 09:51
ВТБ оценил сроки сохранения высоких ставок по депозитамФинансы, 09:48
Казахстан ввел запрет на вывоз бензина и дизтоплива во избежание дефицитаЭкономика, 09:46
Идея не главное: что в реальности нужно для запуска бизнесаPro, 09:42
Экс-футболист «Челси» рассказал о злости Абрамовича из-за продажи клубаСпорт, 09:38
На предприятии «Сибура» в Кстово произошел пожар из-за обломков дронаБизнес, 09:34
В Думу внесут проект об индексации военных пенсий на 9,5%Общество, 09:22
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
Росреестр сообщил о рекорде по доле сделок с эскроу в Москве в 2024 годуНедвижимость, 09:21
Рассрочка 0% и скидки 50%: в чем подвох выгодных программ от застройщиковPro, 09:19
Ефимов заявил о реорганизации 153 га земли по принятым в декабре проектамГород, 09:15
Трамп пригласил Нетаньяху на встречу в Белом доме в февралеПолитика, 09:09
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 09:01
Почему Трамп отрекся от глобального соглашения по налогамЭкономика, 09:00
«Вашингтон» с Овечкиным вышел на первое место в турнирной таблице НХЛСпорт, 08:55