Над Тверской областью за ночь сбили 29 беспилотников

Фото: Минобороны России / Global Look Press

Силы ПВО в Тверской области за минувшую ночь сбили 29 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

«За минувшую ночь над территорией Тверской области силами Минобороны РФ отражена атака 29 БПЛА», — сообщается в телеграм-канале «Пул 69», который транслирует решения главы региона.

Прошлой ночью губернатор сообщил, что над регионом ликвидировали 20 беспилотников. В частности, шесть дронов перехватили и обезвредили в Торопецком районе. Менее чем через полчаса телеграм-канал сообщил о нескольких сбитых дронах в районе города Андреаполь. Около 2:14 мск «Пул 69» написал, что всего над Торопецким районом сбили 20 дронов.

От беспилотников никто не пострадал. Разрушений на земле нет.



В последний раз Тверская область подвергалась атакам дронов два дня назад. Согласно ежедневной сводке Минобороны России, 27 января в регионе ликвидировали один беспилотник. В результате атаки также пострадавших и разрушений не было.