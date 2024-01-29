«Россети» назвали причину вспышек в небе над Челябинском

Местные жители сообщили о ярких вспышках в небе над Челябинском. В «Россети Урал» сообщили РБК, что произошло короткое замыкание, без света осталась часть жителей Сосновского района области. Идут восстановительные работы

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В небе над Челябинском произошли яркие вспышки, пишут Ura.ru и 74.ru. со ссылкой на местных жителей. В компании «Россети Урал» сообщили РБК, что произошло кратковременное отключение двух воздушных линий электропередачи.

«Яркие вспышки связаны с коротким замыканием на энергообъектах.

Линии 110 кВ сейчас находятся в работе. Каких-либо последствий для системной надежности электроснабжения нет. В результате технологического нарушения обесточенными остаются всего несколько линий распределительной сети, которые обеспечивают электроснабжение поселков Моховички, Красное Поле, Прудный», — отметили в компании.

Там добавили, что занимаются восстановлением электроснабжения этих населенных пунктов (расположены в Сосновском районе области).

Видео с «необычным свечением», которое произошло в северо-западном направлении от Челябинска, опубликовал глава Общественной палаты области Николай Дайнеко. Еще один житель Челябинска сообщил 74.ru, что увидел несколько сильных вспышек бирюзового цвета в районе 18:15 по местному времени (16:15 мск) со стороны поселков Шагол и Красное Поле.

С начала января в российских регионах уже происходили инциденты с временным отключением электроэнергии у части потребителей. В новогодние праздники пожар на подстанции стал причиной того, что без света временно остались жилые дома на северо-востоке Москвы, 9 января обрыв проводов нарушил подачу электричества в семи районах Херсонской области, 10 декабря из-за аварийного отключения подстанции без света осталась половина Омска.