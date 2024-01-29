Адвокат Vacío сообщил о прохождении им медкомиссии для оценки годности

Рэпер проходит медкомиссию, которая установит его годность к военной службе, сообщил адвокат Роман Попов. Vacío вручили повестку в военкомат, когда он отбывал срок ареста после «голой вечеринки»

Vacio (Николай Васильев) (Фото: moscowcourts / Telegram)

Рэпер Vacío (Николай Васильев), который отбывал срок ареста после «голой вечеринки», проходит медкомиссию, которая установит его годность к военной службе, сообщил РБК его адвокат Роман Попов.

«Медкомиссия еще идет, в какие войска заберут, еще непонятно. Военкомат должен будет установить категорию годности, какую категорию годности установит военкомат, Николаю еще не известно», — рассказал он.

Телеграм-канал Shot сообщил, что рэпера признали годным к службе и что его призовут в армию весной. До этого Vacío не взяли в армию из-за псориаза, пишет канал.

«Голая вечеринка» блогера Насти Ивлеевой прошла в московском клубе «Мутабор» в декабре. Роскомнадзор усмотрел в ней признаки «пропаганды ЛГБТ» (в ноябре «международное общественное движение ЛГБТ» было признано в России экстремистской организацией и запрещено). Ивлееву оштрафовали на 100 тыс. руб. Артисты, посетившие мероприятие, пожаловались, что их «вырезали из эфиров», а их концерты начали отменять. Ивлеева и другие записали видео с извинениями. Лефортовский суд Москвы в январе приостановил работу клуба на 90 дней по статье о нарушении санитарных норм.

Vacío пришел на вечеринку, скопировав образ солиста Red Hot Chili Peppers Энтони Кидиса и надев на пенис носок. Сначала суд арестовал его на 15 суток по статье о мелком хулиганстве, а после этого — еще на десять. Рэпера также оштрафовали на 200 тыс. руб. за «гей-пропаганду». Между двумя арестами ему вручили повестку в военкомат.

«Хочу сказать, что я никак не поддерживаю ЛГБТ и не хотел никакой злой пропаганды <...>. Приношу извинения за то, что оскорбил чувства других людей в такое столь тяжелое время для нашей страны», — сказал Vacío после скандала.

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По словам члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексея Лобарева, который посетил рэп-исполнителя в спецприемнике, Vacío рассказал, что на вечеринке его «спровоцировали двое мужчин, переодетых в женщин», сняв носок, в ответ он оскорбил их матерным ругательством, а носок подарил девушке.