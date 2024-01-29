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Россияне стали чаще обращаться к хирургам из-за ожирения

«Ъ»: россияне стали чаще обращаться к хирургам для лечения опасного ожирения
В России все чаще ставят диагноз «ожирение». На этом фоне врачи вынуждены чаще назначать хирургическое вмешательство в случае риска для здоровья, предполагающее удаление части желудка и прямой кишки
Фото: Boris Roessler / DPA / ТАСС
Фото: Boris Roessler / DPA / ТАСС

В России за последние годы резко выросло количество бариатрических операций, которые проводят по назначению врача на желудке и кишечнике для лечения ожирения. В 2020 году провели 3,2 тыс. таких операций, в 2023-м их число выросло на 172%, до 8,9 тыс., следует из статистики Общероссийского бариатрического реестра, пишет «Коммерсантъ».

«Речь идет не об эстетическом вмешательстве, а о борьбе с весом, угрожающим здоровью. У людей с индексом массы тела выше 40 происходят глубокие изменения в обмене веществ и гормональные нарушения», — подчеркнул глава ростовского Центра бариатрической медицины ФМБА Максим Буриков.

Нарушения обмена веществ мешают естественным путем сбросить вес и удержать его, а хирургическое вмешательство позволяет лишить пациентов 20–35% от общей массы тела — примерно 60–70% лишнего веса.

Чаще всего к таким методам обращаются женщины, а также пациенты 31–50 лет. Около трети пациентов к моменту операции имели индекс массы тела 40 и более, что, по оценке ВОЗ, является ожирением третьей и четвертой степени.

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Фото:Lino Mirgeler / dpa / Global Look Press

Общероссийский бариатрический реестр ведет статистику с 2013 года. В 2013–2019 годах в России провели 13,6 тыс. бариатрических операций. В 2020 году — 3,2 тыс., в 2021-м — 5,8 тыс., в 2022-м — 8,1 тыс., в 2023-м — 8,9 тыс. Мировым лидером по бариатрической хирургии являются США. В прошлом году американские врачи провели 209,5 тыс. бариатрических вмешательств. Следом в тройке лидеров идут Бразилия (70,4 тыс.) и Франция (38,8 тыс.).

Самая популярная в России бариатрическая операция — продольная резекция желудка, предполагающая удаление его части, следует из последних данных реестра за 2021 год. На втором месте уменьшение размеров желудка и тонкой кишки (гастрошунтирование) и исключение тонкой кишки из процесса пищеварения (метод SADI, вариация шунтирования).

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Росстат фиксировал распространение среди россиян диагноза «ожирение». В 2020-м врачи поставили 372 тыс. таких диагнозов, в 2021 году — 383 тыс., но в 2022 году было выявлено более 419 тыс. новых случаев ожирения.

«Это база для развития сердечно-сосудистых состояний — инфарктов, инсультов, развития сахарного диабета», — отмечала директор Государственного научного центра «НМИЦ эндокринологии» Минздрава Наталья Мокрышева. По ее словам, в России 10% населения страдают тяжелым ожирением, более 30% имеют избыточный вес и ожирение.

Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян прошлым летом рассказывал, что каждый второй взрослый россиянин имеет лишний вес или страдает ожирением, среди детей это 20–25%.

По оценке экспертов ВШЭ, к следующему году 18% мужчин и более 21% женщин будет страдать ожирением.

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