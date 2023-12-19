Разработанный Novo Nordisk семаглутид оказался эффективен не только при лечении диабета, но и в борьбе с ожирением. Исследования показывают снижение риска сердечных приступов, есть шанс для терапии Альцгеймера, пишет FT

Ларс Йоргенсен (Фото: Eric Lalmand / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Британская газета Financial Times назвала человеком года Ларса Йоргенсена — президента датской фармацевтической компании Novo Nordisk, которая разработала и выпустила препарат семаглутид (известен под торговыми марками «Оземпик», «Ребелсас» и «Вегови») для лечения сахарного диабета второго типа, оказавшийся эффективным в борьбе с ожирением.

Йоргенсен родился на свиноферме в Ютландии (полуостров в Дании), и с раннего возраста ему приходилось убирать навоз. На встречи он летает обычными рейсами, не используя, в отличие от топ-менеджеров такого уровня, частные самолеты, ездит на электромобиле, увлекается катанием на каяках по озеру у своего дома и никогда не был бы настолько дерзким, чтобы назвать свой продукт «панацеей от бед общества», что в стиле некоторых руководителей Кремниевой долины, пишет FT.

Препараты «Вегови» и «Оземпик» впервые были разработаны в Novo Nordisk 32 года назад. Действующее вещество семаглутид представляет собой подобие природного гормона GLP-1, снижающего аппетит, но в организме он действует всего несколько минут, и ученые потратили годы, чтобы сделать препарат действующим продолжительное время, отмечает издание.

Газета называет препарат семаглутид революционным методом лечения ожирения, до этого по-настоящему эффективным была бариатрическая хирургия (например, резекция или шунтирование желудка), которая была дорогостоящей, а иногда и рискованной процедурой.

Безопасное и доступное лечение ожирения может оказать огромное влияние на здоровье человека, а также сэкономить средства для лечения других заболеваний, сопутствующих излишнему весу, отмечает FT. К 2030 году число людей с ожирением в мире достигнет 1 млрд человек — со всеми вытекающими из этого последствиями, связанными с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемой мобильности таких пациентов, указывает газета. Одна только экономика США теряет до $30 млрд в год из-за больничных, связанных с последствиями ожирения.

Препараты Novo Nordisk на основе семаглутида, как показывают исследования, также могут помочь предотвратить сердечные приступы, указывает издание. Кроме того, есть надежда, что их можно будет применять для терапии болезни Альцгеймера, уменьшая воспалительный процесс в мозге.

Фармкомпания разрабатывала семаглутид несколько десятилетий, препарат под маркой «Вегови» был одобрен в США в 2021 году, но именно сейчас его популярность стала «неудержимой», и стало ясно, что это нечто больше, чем просто прихоть знаменитостей (в использовании препарата признавался Илон Маск, подозревали в похудении на «Оземпике» Ким Кардашьян), отмечается в статье.

В то же время предполагаемая популярность препарата среди звезд подчеркивает существующее неравенство, указывает FT: богатые могут добиться рецепта от врача на такой препарат, даже если у них нет показаний, в то время как люди, страдающие диабетом, изо всех сил пытаются его получить. Регулирующие органы предупреждают о поддельных шприц-ручках в продаже и рисках реализации покупателям с нарушением пищевого поведения. Резкий рост спроса на семаглутид усугубил дефицит, уже частично вызванный производственными проблемами, отмечается в статье.