При землетрясении в Иране магнитудой 5,9 погибли два человека и сотни пострадали

При землетрясении в Иране погибли два человека и сотни пострадали

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на северо-западе Ирана. По данным организации Красный Полумесяц Азербайджана, число пострадавших достигло 307 человек

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,9 на глубине 7 м, погибли два человека и пострадали 307, сообщает агентство Fars со ссылкой на экстренные службы.

Четче всего землетрясение ощущалось в городе Хой на северо-западе страны, в провинции Западный Азербайджан. Как заявил корреспонденту Fars генеральный директор Управления кризисных ситуаций в регионе, число жертв велико, но точных данных пока нет. Для пострадавших был развернут полевой госпиталь. Гендиректор Управления дорог и автомобильного транспорта Западного Азербайджана заявил, что после землетрясения повреждения путей отсутствуют, нет проблем с проездом транспорта.

Как заявил корреспонденту IRNA глава Общества Красного Полумесяца Западного Азербайджана (гуманитарная организация, являющаяся частью Красного Креста. — РБК) Хамид Мехбуби, в Хой были отправлены 500 спасателей, а также группы для проведения оценки ущерба.

Землетрясение ощущалось и в городе Нахичевань Азербайджана, сообщает «Sputnik Азербайджан». Толчки длились около 10-15 секунд, пострадавших в стране нет.

Чуть позже землетрясения в провинции Исфахан в центре Ирана прозвучал громкий взрыв в одном из центром Министерства обороны. Жертв инцидента нет, причины взрыва расследуются.

23 июля 2022 года в Иране произошло два землетрясения магнитудой 5,4 и 5,6. В начале июля на юге страны в результате землетрясения погибли три человека, 19 пострадали. Тогда магнитуда землетрясения составила 6,0.