В Дагестане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6

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В Дагестане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6, об этом РБК сообщили в геофизической службе РАН.

«Произошло землетрясение, магнитудой примерно 5,6. Эпицентр в Гунибском районе Дагестана», — сообщила служба.

О землетрясении магнитудой 5,5 на Кавказе также сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. По его информации, толчки зафиксированы в 79 км к юго-западу от Махачкалы и 1 км к юго-западу от дагестанского села Гуниб, очаг залегал на глубине 40 км. Центр сейсмического мониторинга Грузии передает, что землетрясение произошло в 57 км от границы страны.

В селе Гуниб на прошлый год проживали 2629 человек, в Махачкале — чуть более 623 тыс. человек, следует из итогов всероссийской переписи населения.

22 октября землетрясение магнитудой 3,5 произошло на западе Тувы. Еще одно возникло в Кемеровской области ночью — магнитуда составила 3,1, интенсивность сотрясений в эпицентре — 3,5 балла. 14 октября в Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 5,9 в эпицентре.