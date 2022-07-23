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В Иране произошло два землетрясения магнитудой выше 5

Фото: Muhammad Fauzy / Zuma / Global Look Press
Фото: Muhammad Fauzy / Zuma / Global Look Press

В Иране зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4, сообщили в пресс-службе Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По данным сейсмологов, эпицентр толчков находился в 55 км к северо-востоку от города Бендер-Ленге с населением около 23,7 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

При землетрясении в Иране погибли три человека
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Позднее в этот же день в Иране произошло второе землетрясение, магнитуда которого составила уже 5,6.

О разрушениях и погибших не сообщается.

В начале июля в провинции Хормозган на юге Ирана в результате землетрясения погибли три человека, 19 пострадали, писал Reuters со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 6,0. Эпицентр располагался в 61 км к северо-востоку от города Бендер-Ленге в Хормозгане, очаг залегал на глубине 10 км.

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