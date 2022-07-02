При землетрясении в Иране погибли три человека

В провинции Хормозган на юге Ирана в результате землетрясения погибли три человека, 19 пострадали, передает Reuters со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение было магнитудой 6,0. Эпицентр располагался в 61 километре к северо-востоку от города Бендер-Ленге в Хормозгане, очаг залегал на глубине 10 км.

В ночь на 22 июня землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Афганистане. В провинции Пактика в результате подземных толчков жертвами стали около 1 тыс. человек, еще около 1,5 тыс. человек получили ранения. По данным управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, в соседней провинции Хост погибли 25 человек, еще несколько получили ранения, в провинции Нангархар погибли пять человек.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что, насколько ему известно, за помощью к России Афганистан после землетрясения не обращался.