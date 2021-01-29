Власти Петербурга ослабили часть ограничений из-за COVID-19

Власти Петербурга на фоне снижения суточного прироста заразившихся коронавирусом ослабили введенные ограничения. В частности, они сняли запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время и разрешили заполнять концертные залы на 50%

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Власти Петербурга с 30 января отменят часть ограничений, введенных из-за COVID-19. Соответствующие изменения одобрил губернатор Александр Беглов, сообщается на сайте городской администрации.

Кафе, бары и рестораны смогут работать круглосуточно.

Допустимая заполняемость залов в кинотеатрах, цирках и на концертах увеличится до 50% (ранее — 25%).

Откроются океанариумы, зоопарки и аквапарки.

В торговых центрах вновь заработают музеи, выставки, театры и ледовые катки.

Трибуны на спортивных мероприятиях разрешат заполнять наполовину. Разрешенное число зрителей — 15 тыс. человек.

На фоне резкого роста числа заразившихся коронавирусом в Петербурге, который начался с конца сентября, власти ужесточили ограничения. С конца октября в городе запретили работу ресторанов и баров по ночам. Во время новогодних каникул власти также попросили туристов временно не приезжать в Петербург. Чтобы снизить для них привлекательность города, в нем полностью закрыли на новогодние праздники — с 30 декабря по 3 января 2021 года — кафе и рестораны. В городе приостановили работу аквапарки и океанариумы, а также ледовые катки, выставки, музеи и театры, работающие в ТЦ. Позже Беглов сообщил, что введенные на Новый год ограничения позволили «прервать цепочку передачи коронавируса».

С 25 января динамика заболеваемости коронавирусом в Петербурге изменилась: суточный прирост заразившихся снизился более чем на четверть. Если с 26 ноября в Петербурге за сутки регистрировали более 3,6 тыс. заразившихся, то 26 января этот показатель упал до 1,5 тыс. человек. За минувшие сутки в городе выявили 2,2 тыс. инфицированных, сообщил оперативный штаб.