Беглов назвал затраты Петербурга на борьбу с пандемией

Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

Власти Санкт-Петербурга в 2020 году потратили свыше 110 млрд руб. из бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом на заседании правительства заявил губернатор города Александр Беглов.

«В общей сложности на борьбу с пандемией в 2020 году из бюджетов всех уровней было направлено более 110 млрд руб.», — заявил он (цитата по ТАСС).

Глава комитета по финансам Алексей Корабельников уточнил, что город в прошлом году потратил на здравоохранение более 130 млрд руб., что на 62,1% больше, чем в 2019 году, передает «Фонтанка».