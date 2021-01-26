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Пандемия коронавируса ,  
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Беглов назвал затраты Петербурга на борьбу с пандемией

Фото: Пётр Ковалев / ТАСС
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

Власти Санкт-Петербурга в 2020 году потратили свыше 110 млрд руб. из бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом на заседании правительства заявил губернатор города Александр Беглов.

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«В общей сложности на борьбу с пандемией в 2020 году из бюджетов всех уровней было направлено более 110 млрд руб.», — заявил он (цитата по ТАСС).

Глава комитета по финансам Алексей Корабельников уточнил, что город в прошлом году потратил на здравоохранение более 130 млрд руб., что на 62,1% больше, чем в 2019 году, передает «Фонтанка».

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Основная часть расходов пришлась на стимулирующие и страховые выплаты медработникам, боровшимся с пандемией коронавируса. Так, 51 тыс. медработников получили 22,4 млрд руб. стимулирующих выплат и 11 тыс. медработников получили 4,2 млрд руб. страховых выплат.

Также 9,5 млрд руб. потратили на строительство корпуса Госпиталя для ветеранов войн, 33 больницы и переоборудование корпусов «Ленэкспо». Для оснащения больниц под прием больных с коронавирусной инфекцией было выделено 5,4 млрд руб.

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В Петербурге за минувшие сутки было выявлено 1510 новых случаев коронавируса. Это на 606 случаев меньше, чем было зафиксировано накануне, и на 1419 меньше, чем было зафиксировано 24 января. Общее число заражений в городе за весь период достигло 323,2 тыс.

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Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
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