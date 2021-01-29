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Эффективность вакцины от COVID-19 компании Novavax составила свыше 89%

По итогам третьей фазы клинических испытаний, эффективность вакцины американской биотехнологической компании Novavax составила 89,3%. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Вакцина от COVID-19, по итогам третьей фазы клинических испытаний, проводимых в Великобритании, показала эффективность 89,3%», — говорится в сообщении производителя препарата.

AstraZeneca опровергла данные о неэффективности вакцины для пожилых
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Фото:Joe Giddens / Getty Images

В компании отметили, что в испытаниях приняли участие более 15 тыс. человек в возрасте от 18 до 84 лет, в том числе 27% старше 65 лет.

В июле 2020 года Novavax сообщила, что правительство США выделило ей на проведение клинических испытаний $1,6 млрд, через месяц компания объявила о двух успешных этапах исследований.

В ноябре Bloomberg представил рейтинг востребованности вакцин против коронавируса. Novavax в нем заняла второе место по числу предварительных заказов (1,4 млрд доз, из них 160 млн — США, 100 млн — Европа), третье — Johnson & Johnson (1,3 млрд доз, из них 430 млн — США, 300 млн — европейские страны). Больше всего закупок в мире приходится на вакцину британской компании AstraZeneca.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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