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Жителя Псковской области приговорили к семи годам колонии за госизмену

Суд признал, что россиянин собирал и передавал представителям иностранных спецслужб сведения, составляющие гостайну. Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Псковский областной суд признал жителя города Печоры виновным в госизмене и приговорил его к семи годам лишения свободы, говорится в сообщении на сайте суда.

По его информации, россиянин собирал и передавал представителям иностранных спецслужб сведения, составляющие государственную тайну.

«Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год», — сообщили в суде.

По информации источников ТАСС и «Интерфакса», осужденный — Сергей Лыхмус. Его арестовали в августе 2019 года.

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В 2011 году Лыхмус окончил Псковский юридический институт ФСИН России, сообщила «Псковская губерния». По информации собеседника ТАСС, у мужчины было российское и эстонское гражданства. Об этом же ранее сообщала газета Postimees. Источник агентства добавил, что осужденный полностью признал вину.

По делу о госизмене в декабре 2020 года также были приговорены супруги Антонина Зимина и Константин Антонц. Они получили 13 лет общего режима и 12,6 года строгого режима соответственно. Супруги проходили по делу о госизмене.

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Суд признал, что Зимина передавала в Латвию сведения, составляющие гостайну, а также привлекла к сотрудничеству со спецслужбами этой страны своего супруга, на тот момент работавшего в министерстве экономики Калининградской области.

Следствие считает, что супруги раскрыли информацию о сотруднике ФСБ, который присутствовал на их свадьбе, латвийским спецслужбам, сообщил отец Зиминой. Однако он утверждает, что этот сотрудник сам публично рассказывал о месте своей работы, раздавал визитки и фотографировался с гостями.

Сама Зимина назвала свое дело сфабрикованным. 18 января она направила президенту Владимиру Путину прошение о помиловании.

Автор
Виктория Полякова
госизмена Псковская область
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