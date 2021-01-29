Жителя Псковской области приговорили к семи годам колонии за госизмену

Суд признал, что россиянин собирал и передавал представителям иностранных спецслужб сведения, составляющие гостайну. Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Псковский областной суд признал жителя города Печоры виновным в госизмене и приговорил его к семи годам лишения свободы, говорится в сообщении на сайте суда.

По его информации, россиянин собирал и передавал представителям иностранных спецслужб сведения, составляющие государственную тайну.

«Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год», — сообщили в суде.

По информации источников ТАСС и «Интерфакса», осужденный — Сергей Лыхмус. Его арестовали в августе 2019 года.